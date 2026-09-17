Milei cierra filas en Olivos: menos personal, más poder para Casa Militar y rumores de filtraciones

Algo cambió puertas adentro de la Quinta de Olivos. En pocos meses, el Gobierno desplazó al hombre que estaba al frente de su administración y ahora decidió directamente disolver toda la estructura, reducir el personal que permanece dentro del predio y concentrar mayores atribuciones en la Casa Militar. La reorganización llega mientras alrededor de la residencia presidencial se acumulan rumores sobre supuestas filtraciones y distintos episodios internos que habrían provocado malestar en Javier Milei y su círculo más cercano.

No hay, hasta ahora, elementos que permitan vincular esas versiones con la decisión ni establecer con precisión qué ocurrió dentro de Olivos. Tampoco hubo una explicación pública sobre eventuales problemas internos de seguridad. La justificación oficial transita por otro carril: el Gobierno asegura que pretende “fortalecer la seguridad” del Presidente y “facilitar los procesos administrativos internos”. Pero detrás del lenguaje burocrático hay una modificación sensible del funcionamiento cotidiano de la Quinta y, sobre todo, del universo de personas que podrán permanecer allí.

El movimiento tiene un antecedente inmediato. En junio, la Secretaría General todavía había prorrogado por otros 180 días hábiles la designación de Osvaldo Sosa al frente de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Poco después, Sosa fue desplazado. Ahora el Gobierno decidió ir bastante más lejos y directamente eliminar el área que conducía. Es que la medida apunta, según el comunicado, a “reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”.

La reestructuración también vuelve a poner el foco sobre el pequeño círculo de extrema confianza que rodea al Presidente en Olivos. Allí viene adquiriendo una gravitación creciente Mario Suli, un hombre que acompaña a Milei desde el comienzo de su aventura política y cuya presencia se volvió habitual en el entorno presidencial. Según fuentes al tanto de la dinámica interna de la Quinta, Suli es además quien se encarga del cuidado de los perros del mandatario, una tarea especialmente sensible para Milei y que ayuda a explicar el grado de confianza que mantiene con él.

En los últimos tiempos, sin embargo, su influencia habría comenzado a exceder esa tarea. Distintas fuentes que conocen el funcionamiento de Olivos describen una presencia cada vez mayor de Suli en la vida cotidiana de la residencia y en asuntos vinculados con el entorno inmediato del Presidente. No ocupa, al menos hasta ahora, una función formal que lo coloque al frente del nuevo dispositivo de seguridad.

Ese proceso ocurre sobre un escenario cargado de versiones. Desde hace semanas circulan en ámbitos oficiales comentarios acerca de supuestas filtraciones de información sobre movimientos, conversaciones y situaciones ocurridas dentro de Olivos. También se mencionan episodios que habrían irritado al Presidente y a personas de su círculo más próximo.

Lo cierto es que Casa Militar ya tenía responsabilidades centrales en la protección de Milei. La novedad es que ahora asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”, además de las “residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”. La transferencia comprenderá también responsabilidades y bienes y deberá completarse “en un máximo de 60 días”.

El Gobierno justificó la decisión por “la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global”. A esa explicación sumó un acontecimiento próximo: la visita del papa León XIV a la Argentina, que “demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”. La explicación, sin embargo, parece insuficiente para dar cuenta de una reestructuración de semejante alcance y, sobre todo, de carácter permanente.

PL/CRM