“Llegamos muy bien”: Ravier proyectó inflación “cero” para octubre del 2027 y descartó que Milei cambie el plan por las elecciones

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dejó este martes una estimación que rápidamente intentó retirar antes de que se convirtiera en título. En medio de una extensa defensa de la marcha de la economía y de las perspectivas con las que el Gobierno espera llegar a las próximas elecciones, aseguró que imagina una inflación de “cero coma algo” para octubre de 2027, aunque inmediatamente aclaró que no estaba realizando una proyección oficial.

“El IPC que hoy muestra el 1,7, yo creo que para octubre del 27 va a estar en cero coma algo, quizás”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Apenas terminó la frase, advirtió el alcance que podía adquirir: “O esperamos, no es que estoy proyectando, antes de sacar el titular”.

El vocero dio entonces marcha atrás con la precisión. “Esperamos que siga bajando, sin poner fechas, sin poner números”, aclaró. Pero la frase quedó inscripta dentro de una exposición en la que Ravier habló repetidamente de cómo imagina la Casa Rosada que llegará Javier Milei a octubre del año próximo.

“¿Cómo llegamos a octubre de 2027? Llegamos muy bien”, sostuvo. Según la proyección política del Gobierno, Milei llegará a las elecciones después de tres años de crecimiento económico, con niveles récord de exportaciones y lo que Ravier definió como “superávit gemelos”: fiscal y de cuenta corriente.

La expectativa oficial, explicó, es que la desaceleración de la inflación termine de completar ese escenario. “Estamos proyectando que el IPC va a ir mostrando todo lo bien que se está manejando la política monetaria para terminar con la inflación, porque este fue el mandato que el pueblo le dio al Presidente”, afirmó.

“Nada de plan platita”

Ravier fue especialmente enfático cuando le preguntaron si el Gobierno podría recurrir a algún estímulo sobre el consumo para mejorar el humor social antes de las elecciones. Lo descartó por completo. “Nosotros no vamos a aplicar el plan platita en Argentina. Eso nunca va a ocurrir mientras Javier Milei sea presidente”, aseguró. Y redobló: “Descártenlo, no va a haber nada de eso. Nada de plan platita”.

La definición estuvo en línea con la orden que Milei había bajado apenas un día antes puertas adentro de la Casa Rosada. Durante la reunión de Gabinete del lunes, el Presidente volvió a defender la continuidad del programa económico y dejó en claro que no piensa modificar el rumbo para acelerar artificialmente la recuperación antes de las elecciones. “Al populismo no se le gana con populismo”, fue una de las definiciones que transmitió a su equipo.

Ravier convirtió este martes esa bajada de línea en una definición pública. Sostuvo que existen sectores que reclaman medidas de estímulo, pero los vinculó con quienes pretenden regresar al modelo anterior. “Quizás quieren otro modelo, quieren volver a la inflación, quieren llevar a la pobreza a más de la mitad de la gente, quieren destruir este modelo para volver”, lanzó.

Más adelante resumió la apuesta oficial hacia 2027: “Si hacemos el plan platista, abandonamos el plan de estabilización”. Y remató: “Este no es un presidente que va a cambiar la política para octubre. No importa octubre, importa hacer las cosas bien”.

La “foto” y la “película”

La discusión sobre 2027 atravesó buena parte de las respuestas de Ravier. Para defender el rumbo del Gobierno, el vocero recuperó una metáfora que Milei viene utilizando en los últimos días: la diferencia entre la “foto” actual y la “película” que comenzó en diciembre de 2023.

“La foto de hoy todavía tiene 30% de inflación, todavía muestra 30% de pobreza, todavía hay problemas. Hay problemas de todo tipo. Sin embargo, la película es una de las mejores de la historia”, afirmó. Para Ravier, el punto de comparación debe ser el país que recibió Milei. Describió diciembre de 2023 como una Argentina “incendiada”.

Frente a aquella imagen, enumeró lo que considera los principales resultados de la administración libertaria: “Bajamos la pobreza a la mitad, bajamos la indigencia a la tercera parte, bajamos la inseguridad, eliminamos los piquetes, hay muchos menos homicidios en las calles”.

El razonamiento tiene una traducción electoral explícita. La Casa Rosada apuesta a que, cuando llegue octubre de 2027, los votantes no evalúen únicamente su situación de ese momento, sino que la comparen con diciembre de 2023. “Creemos que en el 27 el pueblo argentino va a acompañar, porque cuando mire para atrás no va a querer volver a esa foto de diciembre de 2023”, sostuvo.

Carne y construcción: los datos que Ravier admitió como negativos

La defensa de la “película” también le permitió a Ravier reconocer algunos indicadores menos favorables. Uno de ellos fue el consumo de carne vacuna. “Sabemos que hay récord de exportación de carnes, al mismo tiempo que hay un poco menos de consumo”, admitió. El vocero atribuyó parte de ese fenómeno al tiempo que necesita el ciclo ganadero para responder a los incentivos generados, según el Gobierno, por la eliminación de los controles de precios.

Mientras tanto, explicó, “la carne se está distribuyendo: un poco hacia el exterior, en exportaciones, y otro poco hacia el consumo”. Ravier contrapuso esa caída con un aumento del consumo de pollo y cerdo y sostuvo que, considerando el conjunto de las carnes, el consumo de proteínas continúa creciendo. También reconoció un mal dato en la construcción. “Es cierto que el último dato fue negativo”, concedió, aunque sostuvo que el acumulado desde enero muestra una expansión.

El oro, Bausili y la independencia del Central

Otro de los momentos más tensos de la conferencia llegó con las preguntas sobre el destino del oro del Banco Central. “Bausili ha dicho que el oro está en Suiza”, respondió Ravier. Pero evitó ratificar esa información en nombre de la Casa Rosada y se refugió en la autonomía institucional de la autoridad monetaria. “Yo, como vocero del presidente Javier Milei, como vocero del Ejecutivo, no puedo hablar por un ente autárquico independiente como es el Banco Central”, sostuvo. “Son preguntas que hay que dirigir al Banco Central”.

La respuesta abrió otra pregunta: cómo compatibiliza el Gobierno esa independencia con la estrecha relación entre Santiago Bausili y Luis Caputo y la coordinación existente entre Economía y el BCRA. Ravier reconoció esa coordinación. “Claramente hay acciones coordinadas entre el Banco Central y el Ejecutivo”, afirmó, aunque sostuvo que eso “no significa” vulnerar su independencia.

Incluso reveló que la reforma de la Carta Orgánica del Central impulsada por el Gobierno fue trabajada por el propio Bausili y admitió que existen “todo tipo de acciones conjuntas”. Aun así, insistió en que contestar desde la Casa Rosada las preguntas que corresponden al BCRA significaría atravesar una frontera institucional.

“En relación con la Justicia no nos metemos”

El argumento institucional reapareció inmediatamente después, cuando Ravier fue consultado por una sucesión de decisiones judiciales favorables a funcionarios o dirigentes vinculados con el oficialismo, entre ellos Caputo, Federico Sturzenegger y el propio Bausili, además de las últimas novedades alrededor de la causa $LIBRA. “En relación con la Justicia no nos metemos”, respondió.

El vocero aseguró que el Ejecutivo entrega cualquier documentación que le sea requerida y pone a disposición las declaraciones solicitadas, pero rechazó evaluar si existe algún patrón detrás de las últimas resoluciones.

“Todas las causas judiciales que siguen su curso y sus investigaciones y demás las responderá la Justicia”, sostuvo. Y volvió a utilizar prácticamente el mismo argumento que había empleado para el Central: “Estaríamos rompiendo con el proceso judicial y es lo que no queremos desde el punto de vista institucional”.

Elsztain y Malvinas

Ravier también fue consultado por Eduardo Elsztain, dueño de IRSA, en medio de la ofensiva que el Gobierno lanzó contra las compañías con negocios en las Islas Malvinas. El vocero recordó el intento del empresario argentino de adquirir una compañía vinculada con el abastecimiento de las islas y sostuvo que la operación había sido impedida por las autoridades británicas.

“Es un empresario que en algún momento, entiendo, quiso comprar una de las empresas que provee de insumos y materias primas a las Islas Malvinas”, explicó. “No pudo ocurrir porque el Gobierno británico se opuso a que un empresario argentino lo hiciera”.

“No sé qué tipo de problema hay con esto”, agregó Ravier, quien aseguró que entendía que Elsztain no había logrado comprar acciones. El empresario, sin embargo, mantiene una participación minoritaria en FIH Group, controlante de la histórica Falkland Islands Company; lo que no consiguió fue avanzar con su intento de tomar el control de la compañía.

Universidades y Presupuesto 2027

Finalmente, el vocero defendió la respuesta oficial frente al conflicto universitario. Mencionó un aumento del 24% para los docentes universitarios, aseguró que Sandra Pettovello mantiene mesas de negociación con docentes y gremios y señaló que Economía trabaja sobre reasignaciones de partidas.

El límite volvió a ser el mismo. Según Ravier, cualquier incremento debe realizarse “para no caer nuevamente en la emisión monetaria y retornar a la inflación”. La discusión, agregó, pasará ahora al Congreso con la presentación del Presupuesto 2027. “Ahí se abre un escenario en el cual nuestros representantes legislativos van a debatir cuáles son las partidas de gasto para 2027”, afirmó. Y dejó abierta una cuestión especialmente sensible: “A partir de ahí se verá cuánto se destina a las universidades”.

PL