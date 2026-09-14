Milei buscó blindar el rumbo económico ante sus legisladores: “Eso no es negociable”

Javier Milei dedicó este lunes a blindar el rumbo económico puertas adentro del oficialismo. Primero lo hizo frente a sus ministros durante la reunión de Gabinete de la mañana y, unas horas después, repitió el mensaje ante los diputados y senadores de La Libertad Avanza, a quienes convocó a la Casa Rosada en el comienzo de una semana atravesada por el envío del Presupuesto 2027 y otras discusiones importantes en el Congreso.

“La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, fue una de las definiciones que dejó el Presidente durante el encuentro, que comenzó pasadas las 15 en el Salón Héroes de Malvinas. Milei dedicó buena parte de su intervención a defender los resultados de su programa económico y a pedirles a los legisladores que contrapongan los números que maneja el Gobierno con las interpretaciones que, según su visión, instala el “statu quo”.

La exposición funcionó como una continuación de la conversación que Milei había mantenido horas antes con su Gabinete. Allí había pedido cuidar la “reputación económica” que, según considera, la Argentina reconstruyó durante los últimos años, reclamado “no dejarse psicopatear por el statu quo” y dejado otra consigna para sus ministros: “Al populismo no se le gana con populismo”.

Por la tarde, frente a la tropa legislativa, el Presidente volvió sobre esa misma idea, aunque esta vez desplegó los argumentos con los que pretende defenderla. Milei sostuvo que existe una distancia entre la marcha efectiva de la economía y la manera en que es interpretada públicamente y utilizó una serie de indicadores para intentar demostrarlo.

Según planteó ante diputados y senadores, la economía acumula 27 meses consecutivos de crecimiento y durante los primeros dos años de su administración registró una expansión cercana al 10%. También rechazó que exista una retracción generalizada del consumo y aseguró que el consumo privado se encuentra en “niveles históricos”.

En ese sentido, fue todavía más lejos: afirmó que la economía argentina está creciendo a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente y anticipó que el país superará los US$100.000 millones en exportaciones. Con esos números buscó instalar entre los legisladores una lectura optimista de la situación económica en momentos en que el oficialismo se prepara para llevar al Congreso las proyecciones sobre las que construirá el Presupuesto del próximo año.

Los cinco pilares de Milei

La charla adquirió por momentos el formato de las exposiciones económicas que Milei ya brindó a sus legisladores en convocatorias anteriores. “Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo logrando rendimientos crecientes”, sostuvo el Presidente, antes de explicar su interpretación sobre la relación entre crecimiento, habilidades y tecnología. Fue entonces cuando enumeró los cinco pilares sobre los que, según explicó, descansa el modelo económico de su Gobierno: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano.

La bajada de línea adquiere una dimensión particular por el momento elegido para reunir a la bancada oficialista. El Gobierno se encuentra en las puertas del envío del Presupuesto 2027 al Congreso, donde deberá transformar esa defensa del programa económico en números y después conseguir los votos necesarios para aprobarlos.

La agenda parlamentaria de esta semana, de todos modos, excede a la “ley de leyes”. La Casa Rosada también prepara el desembarco en Diputados del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas, mientras este martes comenzará en comisión la discusión de la reforma política, todavía atravesada por las dificultades del oficialismo para reunir consenso alrededor del futuro de las PASO.

Milei ya había utilizado este tipo de reuniones para preparar a sus legisladores frente a debates relevantes. En julio, por ejemplo, los había convocado para conversar sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el oficialismo consiguió hacer avanzar posteriormente en Diputados.

Café, medialunas y celulares afuera

La convocatoria de este lunes había comenzado a tomar forma varias horas antes. La organización quedó a cargo de Karina Milei y la invitación circuló por los grupos de WhatsApp del oficialismo. Fueron convocados los diputados y senadores de La Libertad Avanza y también participaron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Los primeros legisladores comenzaron a llegar casi una hora antes de la cita. Por Balcarce 50 ingresaron, entre otros, Gabriel Bornoroni, Pablo Cervi, Lisandro Almirón, Agustín Coto, Karen Reichardt y Juliana Santillán. Adentro los esperaban café y medialunas.

Como ocurre habitualmente en estas convocatorias, antes de entrar al salón debieron dejar sus teléfonos celulares en manos del personal de Casa Militar, que los guardó en sobres de papel madera identificados con el nombre de cada uno.

Esta vez hubo además un protagonista particular en la conversación. Milei regaló a cada uno de los asistentes un ejemplar de Economía en una lección, de Henry Hazlitt, y el contenido del libro terminó convirtiéndose en motivo de intercambio y debate durante el encuentro. Algunos legisladores habían sido vistos al llegar con ejemplares en sus manos.

El Presidente cerró su exposición con una comparación entre el punto de partida de su administración y el momento que, según su lectura, atraviesa actualmente el oficialismo. “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”, afirmó Milei. Después de la reunión, los legisladores tenían previsto trasladarse al local partidario de La Libertad Avanza en San Telmo para cerrar la jornada con una cena.

PL/CRM