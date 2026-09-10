La mesa LLA-PRO se reúne otra vez y el acercamiento por 2027 empieza a bajar al territorio

La Libertad Avanza y el PRO volverán a sentarse este jueves alrededor de la misma mesa en la Casa Rosada. Será el tercer encuentro formal entre las conducciones de ambos espacios desde que decidieron abrir un canal de conversaciones para explorar una coordinación política de cara a 2027. Lo que comenzó semanas atrás como un primer tanteo empieza así a adquirir cierta regularidad, mientras las negociaciones para una eventual confluencia electoral comienzan también a mostrar movimientos fuera de Balcarce 50.

Por el Gobierno participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; y uno de los principales armadores políticos del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem. Del otro lado estarán nuevamente el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Fernando de Andreis.

La composición de la mesa no es casual: prácticamente replica la de los encuentros anteriores y consolida un grupo reducido de interlocutores encargado de discutir hasta dónde puede avanzar el entendimiento entre libertarios y macristas. Por ahora, Mauricio Macri y Karina Milei no participan directamente de esas conversaciones, aunque cualquier acuerdo de mayor alcance necesitará inevitablemente del visto bueno de ambos.

La reunión de este jueves será la tercera de una secuencia que comenzó el 13 de agosto y tuvo su segundo capítulo el 27 de ese mismo mes. En aquella última oportunidad, las partes estuvieron reunidas durante casi dos horas en la Casa Rosada y acordaron mantener abierto el diálogo. Desde el PRO transmitieron entonces una instrucción de Macri: agotar las instancias necesarias para “blindar el cambio” y evitar una repetición del “péndulo” político que, según la lectura del expresidente, terminó con su derrota electoral en 2019 y el regreso del peronismo al poder.

La versión oficial del objetivo prácticamente no cambió. Según anticiparon desde el Gobierno, la intención será “profundizar la coordinación” entre los dos espacios a partir de lo que consideran coincidencias de fondo: avanzar con las reformas impulsadas por Milei y construir una alternativa capaz de “impedir el regreso del kirchnerismo al poder”.

Pero entre la segunda reunión y la cita de este jueves ocurrió algo más. El acercamiento comenzó a tener traducción territorial, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el distrito que concentra buena parte de las tensiones de cualquier eventual acuerdo para 2027.

El último fin de semana dejó una postal particularmente sugestiva en Lincoln. Karina Milei; el titular bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja; Santilli y dirigentes provenientes del PRO coincidieron en el cierre de la octava edición de “Bien Montados”, una prueba de doma realizada en la Estancia Lavinia.

Formalmente, la visita estuvo vinculada con las tradiciones rurales y no hubo anuncio de alianza, reunión partidaria ni acuerdo electoral. Políticamente, sin embargo, la foto difícilmente podía ser leída al margen de las conversaciones que mantienen ambos espacios. Sobre todo porque ocurrió mientras libertarios y macristas exploran las condiciones para volver a confluir en 2027 y porque incorporó a la escena a un dirigente que había quedado afuera del entendimiento anterior.

Se trata del exintendente de Junín Pablo Petrecca, que en las elecciones legislativas de 2025 compitió por fuera del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO y que ahora volvió a mostrarse cerca de los principales referentes libertarios. Su presencia en Lincoln funcionó como una señal hacia una discusión que excede las fotos nacionales: cómo ordenar el tablero bonaerense si finalmente ambos partidos deciden presentarse juntos en la próxima elección.

La provincia representa, de hecho, uno de los desafíos más complejos para cualquier entendimiento. Allí no solamente conviven dirigentes del PRO que se acercaron tempranamente al mileísmo con otros que conservaron mayor autonomía, sino también una estructura libertaria propia construida alrededor de Pareja y bajo la conducción política de Karina Milei. Un acuerdo nacional obligará, tarde o temprano, a discutir lugares, candidaturas y liderazgos.

Por ahora, ninguno de esos puntos aparece formalmente en el temario difundido para este jueves. La Casa Rosada prefiere presentar la conversación alrededor de las coincidencias programáticas y de la necesidad de impedir un regreso del kirchnerismo. Pero la proximidad de 2027 empieza a darle otro significado a cada movimiento.

La tercera reunión encuentra así a los dos espacios en una situación diferente a la del primer encuentro. Ya no se trata solamente de comprobar si existe voluntad para volver a conversar después de años de acercamientos, tensiones y reproches cruzados. La pregunta empieza a ser qué forma puede adquirir ese acercamiento y cuánto están dispuestos a ceder libertarios y macristas para transformarlo en un acuerdo electoral.

PL/CRM