El primer ministro británico dijo que será “implacable” tras la ofensiva de Milei por las Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió este miércoles que su gobierno será “implacable” a la hora de defender la soberanía sobre las islas Malvinas, en su primera referencia pública al reclamo relanzado la semana pasada por Javier Milei. La declaración llegó durante la sesión de preguntas parlamentarias en la Cámara de los Comunes, en respuesta a una consulta de la líder conservadora, Kemi Badenoch.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, dijo Burnham, en alusión al referéndum de 2013 en el que un 99% de los isleños votó por seguir bajo soberanía del Reino Unido. Ese resultado es, desde entonces, el argumento central que esgrimen los sucesivos gobiernos británicos —laboristas y conservadores por igual— para descartar cualquier negociación con la Argentina.

Pese a la contundencia del mensaje, Burnham evitó nombrar directamente a Milei o a la Argentina. No fue el caso de Badenoch, quien sí había señalado minutos antes que “no es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas” y reclamó al gobierno laborista “mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable”.

La intervención de Burnham se suma a una serie de respuestas oficiales británicas de la semana. Un día antes, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, había optado por un tono más conciliador: “El Reino Unido quiere continuar manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina con respecto a un rango de intereses compartidos”, dijo ante el Parlamento. También se pronunciaron el ministro de Defensa, Wes Streeting, quien calificó los dichos de Milei como una cuestión que “habla más de política interna argentina que de las Malvinas”, y el canciller Ed Miliband, quien insistió en que las islas “son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes”. Un portavoz de Downing Street había agregado que las fuerzas armadas británicas están “en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”.

Este martes Burnham habló telefónicamente con Donald Trump pero no transcendió que se tocara el tema Malvinas en la conversación. Estados Unidos amenazó veladamente cambiar su postura histórica sobre el conflicto ante el rechazo británico de sumarse a la ofensiva estadounidense en el estrecho de Ormuz contra Irán.

El cruce diplomático se desató después de que Milei, en la cadena nacional del jueves pasado, afirmara que “corren vientos favorables” al reclamo argentino sobre las islas, luego de que Donald Trump se mostrara dispuesto a “revisar” la tradicional postura de neutralidad de su país en el conflicto. El Gobierno amenazó con aplicar sanciones a las compañías extranjeras que exploten recursos naturales —principalmente petróleo— en las islas “sin autorización argentina”, y anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La ofensiva del mandatario argentino generó, además, presión desde el ala más dura del Partido Conservador británico para que Burnham responda con medidas concretas. Según reportó el diario The Times, sectores tories reclaman vetar el ingreso de la Argentina al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y bloquear la candidatura del funcionario argentino Rafael Grossi a la secretaría general de la ONU, cargo desde el cual —sostienen— podría influir en la discusión internacional sobre Malvinas. El expremier Boris Johnson, por su parte, pidió el envío inmediato de refuerzos militares a las islas, mientras Badenoch acusó a Burnham de ser “demasiado débil” frente a Argentina.

La Casa Rosada aceleró ayer sus movimientos al respecto de la cuestión Malvinas: tras una reunión de gabinete prácticamente monopolizada por el asunto, se definió que el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajen el viernes a Tierra del Fuego para intentar acelerar la construcción de la Base Naval Integrada Además, se supo que habrá nuevas empresas petroleras sancionadas en las próximas horas y que el proyecto de soberanía llegará a Diputados la semana próxima.

Con información de agencia EFE