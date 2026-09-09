Milei promete acelerar la Base Naval Integrada pero busca rematar en Ushuaia terrenos clave que son de la Armada

El Gobierno promete fondos para la frenada Base Naval Integrada de Ushuaia pero mantiene la idea de vender tierras clave de la Armada Argentina en la capital de Tierra del Fuego. Pese al discurso soberanista por la cuestión Malvinas de Javier Milei, aún está en pie el remate de 38 hectáreas en pleno centro fueguino, que ya escaló a duras críticas en la política provincial y el Senado nacional.

El Decreto 764/2026, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y publicado el 21 de agosto pasado autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender cuatro inmuebles nacionales considerados “innecesarios, subutilizados, ociosos o sin una afectación específica”, entre ellos un predio fueguino militar situado a 775 km en línea recta hasta Puerto Argentino.

Según el anexo oficial del decreto, ese predio se compone en realidad de cuatro fracciones catastrales distintas que suman 382.594,79 m² autorizados a la venta: una franja de 346.100,88 m² entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Horeb —donde funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque 44 Héroes del ARA San Juan—, un tramo de 21.903,99 m² sobre la propia calle 44 Héroes Ara San Juan, un lote de 11.650,57 m² en la esquina de Yaganes y una fracción de 2.939,35 m², cercana a la avenida Perito Moreno, que ya había sido desafectada en junio por la Resolución 101/2026 de la AABE.

La senadora nacional Cristina López (bloque Justicialista) presentó un paquete de cuatro proyectos contra la venta de las 38 hectáreas: derogación del decreto, una declaración de rechazo, un pedido de informes de trece puntos a la AABE y una citación al Senado, bajo el artículo 71 de la Constitución, al jefe de Gabinete Santilli y a la titular de la AABE, Tania Yedro. La legisladora además cuestionó que el predio, tasado según ella en apenas US$2,5 millones de dólares, tiene historia: allí funciona desde 2008 la Legislatura por convenio con la Armada, en 2016 se proyectó el Parque Recreativo Base Naval y en 2023 se inauguró el Ecoparque en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que zarpó de la base naval de Ushuaia el 8 de noviembre de 2017 en su último viaje.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, respaldó ese cuestionamiento. “Acá no hay nada ocioso. Acá hay patrimonio de todos los fueguinos que quieren entregar al mejor postor”, sostuvo, y afirmó que “Ushuaia no se vende. Ni por decreto, ni por Milei”. El de las 38 hectáreas, además, no es el único terreno de la Armada en danza en la ciudad: la AABE mantiene publicada, bajo la etiqueta “venta futura”, la ficha de un segundo predio de 91.266 m² sobre avenida Hipólito Yrigoyen, en la zona costera, donde funciona un galpón municipal de sal que el organismo ya intimó a desalojar.

La prometida base naval

La Base Naval Integrada no es ajena a las tierras que hoy están en venta. Se levanta sobre los terrenos de la propia Base Naval Ushuaia, la misma de la que zarpó el ARA San Juan en 2017, y de la ex Estación Aeronaval Ushuaia, el viejo aeropuerto de la ciudad. Es la misma base naval que la senadora López vincula con el predio que el Decreto 764/2026 autoriza a rematar: mientras una porción de ese complejo histórico —la de la Legislatura, el Ecoparque y la calle Yaganes— se destina a la venta, otra parte del mismo predio naval es la que el Gobierno amplía ahora con la Base Naval Integrada.

La obra arrastra, sin embargo, un historial de demoras que contrasta con el apuro discursivo. Comenzó a construirse en marzo de 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández y su entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, y llegó a agosto de 2025 con apenas 9,13% de avance físico y 19,4% de avance financiero —prácticamente estancada durante los primeros veinte meses del gobierno de Milei—. Hasta ahora solo se completaron movimientos de suelo, una plataforma de hormigón y las bases de uno de los galpones modulares previstos; el muelle de 1.050 metros lineales y el resto de la infraestructura siguen en etapa de licitación.

El propio Gobierno reconoció esta semana que la aceleración prometida todavía es, en gran parte, un anuncio a futuro. Este martes, en una reunión de la “mesa política” convocada por Karina Milei para definir la letra chica de las medidas sobre Malvinas, se sumaron por primera vez el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y trascendió que ambos viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio de la futura base “con el objetivo de acelerar la construcción”. Pero de esa misma reunión surgió que el grueso del financiamiento recién estará contemplado en el Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará al Congreso el 15 de septiembre, mientras el decreto que habilita la venta de los otros terrenos navales en la misma ciudad ya está vigente desde agosto.

MC