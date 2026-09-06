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El exasesor de Milei detenido en Bolivia
Mapa interactivo: cómo la mancha de Cerimedo se expandió por toda América
La detención del consultor reveló una trama que lo conecta con gobiernos y dirigentes políticos y empresarios de toda América. Además de la Argentina, participó en campañas en Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Honduras, y sus contactos se extienden en ámbitos de poder de otros países.
6 de septiembre de 202610:14 h
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De Miami a Buenos Aires, la mancha de Fernando Cerimedo aparece en todo el continente. La detención en Bolivia del exasesor de Javier Milei por intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito reveló una trama que lo conecta con gobiernos y dirigentes políticos y empresarios de toda América. Porque el consultor además de armar la campaña digital del libertario, también participó en operaciones de redes sociales en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, y sus contactos se extienden en ámbitos de poder de otros países de la región.
El corazón operativo de Cerimedo es Numen, la agencia que constituyó en la Argentina en 2021 junto a su esposa, Natalia Basil: desde allí apuntaló la campaña de un Milei candidato a presidente en 2023. Antes, ya había inscripto el domicio CPAC Argentina, en referencia a la organización de ultraderecha que tuvo su primer evento en el país recién en 2024, con el mandatario en el cierre. El esfuerzo de Cerimedo rindió sus frutos en el poder: Basil fue directora en la ANDIS hasta que salió por el escándalo de los audios de Spagnuolo. El matrimonio también compartía hasta hace semanas Madero Media Group con el español Javier Negre, sociedad dueña de La Derecha Diario, y desde 2025 Australis Energy Group SRL (con intereses en litio, oro, hidrocarburos), hoy en manos de Vicente Quintanal.
Afuera de la Argentina, el hilo más antiguo de Cerimedo es Chile: Numen hizo encuestas y campaña digital para el Rechazo en 2020 y 2022. Esta semana estalló en el vecino país su cruce con el gobierno de José Antonio Kast, ya que al menos cuatro funcionarios —entre ellos Alejandro Irarrázaval, hoy jefe de asesores del Presidente— coincidieron con Cerimedo en ese espacio. Kast admitió conocerlo pero negó vínculo laboral directo.
En Brasil, la Policía Federal, en la Operación Tempus Veritatis, lo identificó como núcleo de un centro de desinformación que buscaba sostener a Jair Bolsonaro en el poder tras 2022, a partir de una transmisión suya con más de 415.000 vistas alegando fraude electoral.
El año pasdo, Cerimedo participó en dos campañas presidenciales paralelas, y con victoria: la de Rodrigo Paz en Bolivia y la de Honduras, en el equipo de campaña de Nasry Asfura.
Pero Cerimedo va más allá con sus socios. En Paraguay y Uruguay la conexión pasa por Andy Rivas, “socio y amigo”: fue asesor informal del canciller paraguayo Ramírez Lezcano y en 2025, director en Uruguay del Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida, aunque su vínculo ya había terminado, según supo elDiarioAR.
La conexión más recien es en Perú, donde se reveló una foto de Cerimedo con la actual presidenta Keiko Fujimori: allí aparece también Rivas y el financista argentino Damián Valenzuela. En Colombia, Gustavo Petro acusó a Cerimedo y a Negre de manipular con bots la elección presidencial que ganó Abelardo de la Espriella en junio de 2026.
También se conocieron nexos en El Salvador, vía Damián Merlo, socio de Cerimedo en Estados Unidos y exlobista de Nayib Bukele. Y en México, cuando se hizo público el caso de Bolivia, la presidenta Claudia Sheinbaum vinculó públicamente a Ricardo Salinas Pliego como socio de La Derecha Diario y calificó a Cerimedo de “un feminicida”.
El nombre de Cerimedo asomó también en Panamá: participó, ya con Paz como presidente boliviano, de un evento de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y hay sospechas de que el consultor tenía un contrato con esa entidad para financiar su actividad en el gobierno boliviano.
La base institucional de toda la red está en Miami y Washington. Cerimedo constituyó Numen Advisors LLC en Florida en mayo de 2023 y firmó, vía Merlo, un memorando registrado bajo la ley FARA para gestionar contactos en el Congreso estadounidense. Tuvo encuentros con el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, y se asoció a Brad Parscale, exjefe de campaña digital de Trump, para representar sus sistemas de bots en Latinoamérica.
El círculo trumpista de Miami premió a Cerimedo como “Consultor Político Hispano del Año” en una gala de Mar-a-Lago de febrero, el mismo evento donde Milei recibió el “Economic Freedom Award” aunque no fue. Los organizadores, la pareja de millonarios Tony Delgado y Gabriela Berrospi —de Latino Wall Street— promocionan un nuevo evento con Milei en octubre en Washington.
Cerimedo comparte con Tony Delgado otro punto en el mapa: Puerto Rico: mientras Cerimedo vivió allí antes de comenzar su aventura digital en el mileísmo y hasta participó en torneos de póker, Delgado es el mandamás en la isla de la CPAC, en sociedad con el español Negre.
El resultado es un mapa que atraviesa casi todo el continente, hoy sustentando en gobiernos de derecha en cuyo ascenso aparece el apellido de Cerimedo. El consultor, que arrancó desde abajo en Mar del Plata, pasó en pocos años a codearse con los círculos de poder americanos, pero terminó preso en Bolivia por enriquecimiento ilícito y como autor intelectual de un ataque a su pareja extra-matrimonial.
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