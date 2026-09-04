“Festejamos tu victoria, hoy estamos en la miseria”: la protesta yerbatera que espera a Milei en Iguazú

“Festejamos tu victoria, hoy estamos en la miseria”. La frase, escrita sobre uno de los camiones que este viernes avanzaban hacia Puerto Iguazú, resumía buena parte del clima con el que Javier Milei sería recibido en su primera visita a Misiones desde que llegó a la Presidencia. Faltaban todavía varias horas para que aterrizara el avión presidencial, pero sobre las rutas del norte provincial ya comenzaba a formarse una caravana de productores yerbateros dispuestos a llevar hasta donde pudieran su protesta contra la desregulación del sector.

La convocatoria había sido fijada para las 14.30. Desde antes comenzaron a llegar camiones de trabajo, tractores, camionetas y vehículos particulares. Algunos eran modelos antiguos, con las marcas del uso cotidiano en las chacras; avanzaban uno detrás de otro entre la vegetación y después quedaban estacionados en fila sobre la banquina.

Hasta el tiempo acompañaba la incertidumbre de la jornada. El pronóstico amenazaba con lluvia sobre la triple frontera, pero por momentos las nubes se abrían y dejaban pasar el sol. Bajo ese cielo cambiante fueron llegando los productores.

Entre ellos había algunos que recorrieron decenas de kilómetros para intentar hacer visible una situación que, aseguran, se agravó durante los últimos años. “Necesitamos que Milei nos escuche”, dijo a elDiarioAR uno de ellos junto a los camiones. La posibilidad de conseguir algún contacto directo con el Presidente parecía remota, pero el objetivo era al menos conseguir que el reclamo quedara a la vista durante su paso por la provincia.

La preocupación excede el precio que reciben por la hoja verde. En las zonas productoras, sostienen, el deterioro de la actividad empezó a empujar a trabajadores y familias a buscar alternativas del otro lado de la frontera. “Hay muchos que están emigrando a Brasil”, contó otro productor a este medio durante la caravana. En una provincia que comparte cientos de kilómetros de frontera con ese país, la salida aparece entre los chacareros como una de las consecuencias más visibles de la falta de rentabilidad.

No todos los que se movilizaban habían sido siempre adversarios del Presidente. Entre los productores también había quienes acompañaron electoralmente al libertario y ahora responsabilizan a una de las primeras medidas de su gobierno por la situación que atraviesa la producción yerbatera. La protesta buscaba interpelar precisamente a Milei en su primera visita como Presidente a una provincia donde consiguió un fuerte respaldo en las elecciones de 2023.

Las asociaciones habían anticipado el tono de la recepción varios días antes. En una carta abierta dirigida a Milei y a los funcionarios nacionales que desembarcarían en Misiones, cinco organizaciones vinculadas a la producción yerbatera y agraria fueron explícitas desde la primera línea: “No son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate”. El motivo, plantearon a continuación, era que las políticas del Gobierno estaban destruyendo una economía regional que durante un siglo había generado actividad y sostenido a miles de familias en la provincia.

El documento apuntó directamente contra uno de los principios que Milei reivindica como eje de su programa económico. “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan”, escribieron las organizaciones, antes de rebautizarlo entre paréntesis como “modelo de destrucción” y responsabilizarlo por el aumento de la pobreza en las zonas productoras.

La crítica central es que la desregulación no produjo la competencia que prometía el Gobierno porque la estructura del mercado yerbatero ya estaba fuertemente concentrada. Según plantearon las asociaciones, la eliminación de las herramientas de intervención terminó permitiendo que las empresas con mayor capacidad de compra ampliaran sus márgenes a expensas de productores primarios y trabajadores rurales. A eso sumaron la caída del consumo interno y el desmantelamiento de áreas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) vinculadas con la fiscalización, el registro y el control técnico.

Cortes y reclamos

La movilización tenía distintos recorridos y puntos de concentración. La caravana de productores yerbateros avanzaba desde Comandante Andresito hacia Puerto Iguazú por la Ruta Nacional 101, con camiones, tractores y camionetas provenientes también de otros puntos de la provincia. Uno de los lugares clave era el encuentro de la 101 con la Ruta Nacional 12, corredor que conecta la zona del aeropuerto con Puerto Iguazú y que podía quedar dentro del recorrido presidencial en caso de que Milei fuera trasladado por tierra.

En paralelo, organizaciones sociales, sindicales y políticas habían convocado para las 14.30 sobre la Ruta Nacional 12, frente a Güirá Oga, en el acceso a Puerto Iguazú. Desde allí estaba previsto movilizarse hacia la zona del Centro de Frontera. A los reclamos de los yerbateros se sumaron estatales de ATE Misiones y otros sectores que durante las horas previas habían hecho circular convocatorias para repudiar la presencia presidencial.

El objetivo de los productores era sencillo de explicar y bastante más difícil de ejecutar: acercarse todo lo posible al lugar por donde pasaría Milei. La idea era avanzar con los tractores y camiones hasta que el operativo de seguridad se los impidiera y permanecer allí durante la estadía del mandatario.

Para entonces, las fuerzas de seguridad ya se habían desplegado sobre los corredores que conducen a Puerto Iguazú. Gendarmería montó controles sobre la Ruta Nacional 101 y en la zona de acceso al aeropuerto, por donde avanzaba la columna proveniente de Andresito. También había presencia de fuerzas federales sobre la Ruta Nacional 12 y los ingresos a Puerto Iguazú, mientras Gendarmería, Prefectura y la Policía de Misiones formaban parte del dispositivo en torno a los distintos puntos de protesta.

Más cerca del Loi Suites, el hotel donde Milei tenía previsto cerrar la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el operativo era todavía mayor. El establecimiento está ubicado dentro de un predio de unas 600 hectáreas, rodeado de selva y con apenas dos accesos desde la Ruta Nacional 12, una geografía que facilitaba mantener las protestas a distancia del encuentro.

La otra incógnita de la tarde era si los productores llegarían siquiera a cruzarse con la comitiva presidencial. Durante buena parte de la previa no estaba definido si Milei recorrería por tierra el trayecto desde el aeropuerto hasta el hotel o si sería trasladado en helicóptero. La segunda alternativa le permitiría evitar los puntos elegidos por los manifestantes para hacer visible el reclamo.

Si optaba por el traslado terrestre, en cambio, la protesta podía quedar sobre su recorrido. Milei tenía previsto aterrizar alrededor de las 17 y debía desplazarse desde el aeropuerto hasta el hotel para hablar cerca de las 18. La posibilidad de que el Presidente viera desde su vehículo los tractores y camiones era, en buena medida, lo que sostenía la expectativa de quienes habían viajado hasta Iguazú.

La movilización, de todos modos, iba más allá de conseguir ese contacto fugaz. Los productores buscaban convertir la primera visita presidencial a Misiones en una vidriera de la crisis yerbatera y llevar el reclamo hasta el mismo lugar donde el Gobierno volvería a reivindicar su política económica y de desregulación ante empresarios y ejecutivos de finanzas.

PL