Milei llega por primera vez a Misiones y los yerbateros lo esperan con tractores y protestas

Javier Milei pisará este viernes Misiones por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada y lo hará en un escenario que condensará algunas de las tensiones que atraviesan a su gobierno. Mientras el mandatario cierre en Puerto Iguazú la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), rodeado de empresarios, economistas y buena parte de su equipo económico, pequeños productores yerbateros intentarán llegar con tractores y camiones hasta las inmediaciones del hotel para protestar contra la desregulación de una actividad que constituye uno de los principales motores de la economía provincial.

La visita será breve. Según la agenda prevista, Milei aterrizará alrededor de las 17 en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú y una hora después encabezará el cierre del encuentro del IAEF en el hotel Loi Suites, ubicado en una zona selvática próxima al puente internacional Tancredo Neves, que conecta la Argentina con Brasil. Todavía resta definir si el Presidente recorrerá por tierra el trayecto entre el aeropuerto y el hotel o si será trasladado en helicóptero.

La diferencia no es menor. Si la comitiva presidencial elige la primera alternativa, deberá atravesar el cruce de las rutas nacionales 12 y 101, uno de los puntos elegidos por los productores para concentrarse. La intención de las organizaciones yerbateras es avanzar desde allí en caravana hacia Puerto Iguazú y acercarse todo lo posible al lugar donde estará el jefe de Estado.

A la protesta se sumarán estatales de ATE Misiones y otras organizaciones sindicales que comenzaron a movilizarse desde el jueves. Durante las últimas horas también circularon por grupos de WhatsApp distintas convocatorias para repudiar la presencia presidencial en la provincia.

El operativo de seguridad es considerable. El Loi Suites se encuentra dentro de un predio cerrado de unas 600 hectáreas, con apenas dos accesos desde la Ruta 12, que estarán custodiados por Gendarmería y otras fuerzas federales. La Policía de Misiones también participará del dispositivo, aunque desde el gobierno provincial buscaron tomar distancia de cualquier eventual contención de las protestas y señalaron que su intervención estará destinada a “preservar la seguridad de los misioneros”.

Desregulación yerbatera

El reclamo que Milei encontrará en su primera incursión por la provincia apunta directamente contra una de las primeras medidas de su administración. El DNU 70/2023 eliminó buena parte de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellas las herramientas con las que intervenía en la determinación del valor de la materia prima.

La medida modificó el equilibrio dentro de una cadena productiva en la que conviven unos 12.000 pequeños productores con secaderos y grandes industrias que concentran una porción considerable de la capacidad de compra. Las asociaciones yerbateras sostienen que la desregulación debilitó especialmente a los productores primarios y a los tareferos, los eslabones con menor capacidad de negociación frente a los molinos.

Los números que manejan las entidades explican buena parte del malestar. Actualmente los productores perciben entre 250 y 300 pesos por kilo de hoja verde, mientras estiman que el costo de producción ronda los 500 pesos. La brecha se amplió en los últimos años por el fuerte aumento de los gastos vinculados a la cosecha, los aportes laborales y el combustible, sin que el precio recibido por la materia prima acompañara esa evolución.

A fines de 2023, antes de que comenzara a aplicarse el nuevo esquema, el kilo de hoja verde puesto en secadero rondaba los 210 pesos. Desde entonces, el costo de la cosecha pasó de unos 15.000 a alrededor de 79.000 pesos por tonelada.

El deterioro ya comenzó a trasladarse a los propios yerbales. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del sector, aquellos productores que no consiguen cubrir sus costos redujeron tareas de fertilización y limpieza, una retracción de la inversión que empieza a repercutir sobre los niveles de producción. Las asociaciones también advierten que la pérdida de capacidad regulatoria del INYM aceleró la concentración de poder de compra en un puñado de grandes industrias.

No será la primera vez que el conflicto yerbatero se cruce con una visita de la familia presidencial a Misiones. En mayo de 2025, en medio de la campaña electoral, Karina Milei viajó a Oberá para participar de una actividad partidaria de La Libertad Avanza y se encontró con una movilización de productores que reclamaban precisamente contra la desregulación. La secretaria general de la Presidencia terminó acotando su agenda en la provincia para evitar incidentes.

Esta vez, sin embargo, será el propio Presidente quien llegue a territorio misionero. Y lo hará acompañado por algunos de los funcionarios más identificados con el programa económico que cuestionan los productores. Durante la jornada también expondrán en el foro Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la desregulación, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Entre los empresarios que participarán estará Jorge Brito.

Milei aterrizará en Iguazú después de una semana particularmente cargada. Tras su discurso ante el IAEF, está previsto que se traslade al hotel Falls para encontrarse con la conducción provincial de La Libertad Avanza, encabezada por Adrián Núñez y el diputado nacional Diego Hartfield. El encuentro tendrá una dimensión que excede la actividad partidaria: entre los dirigentes libertarios misioneros deberá definirse quién encabezará el desafío por la gobernación en una provincia donde el oficialismo local enfrenta, por primera vez en más de dos décadas, un escenario electoral considerablemente más abierto.

El gobernador Hugo Passalacqua también participará de las actividades vinculadas al foro y está previsto que reciba institucionalmente al Presidente, aunque por el momento no se espera una fotografía pública de ambos. El mandatario provincial compartirá el encuentro con sus pares Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Raúl Jalil, de Catamarca; y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

PL