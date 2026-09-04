Para el Gobierno, es “el paso más importante de la historia” sobre Malvinas

Diferentes representantes del oficialismo, desde la legisladora Patricia Bullrich hasta el secretario de Turismo, Daniel Scioli, celebraron este jueves el mensaje que dio el presidente Javier Milei en torno a las Islas Malvinas y su postura de evitar el avance del proyecto británico por la explotación de petróleo en el archipiélago.

“Este es el paso más importante de la historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos”, subrayó Bullrich en su cuenta de la red social X.

Asimismo, indicó que “La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego. Y hay un cambio histórico: por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada. Se rompe una cadena histórica de respaldos a la posición colonialista. Esto es resultado de una decisión clara: diplomacia, firmeza y decisión para defender nuestro territorio nacional por parte del Presidente Milei”.

En tanto, Scioli escribió en la misma red social: “Brillante cadena nacional del presidente @JMilei sobre nuestras Islas Malvinas. La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo. ¡Viva la Patria!”.

En tanto, la legisladora Lilia Lemoine señaló en el mismo espacio: “Me emocioné”, y añadió “espero lo mismo” al repostear un mensaje que decía: “imagino que la totalidad del Congreso va a apoyar el proyecto de ley de aire Milei para sancionar a las empresas británicas que intenten robar los recursos petrolíferos”.

Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, pusieron la leyenda 'Las Malvinas son argentinas' y pegaron el mensaje de Milei en cadena nacional.

A su turno, el diputado Cristian Ritondo puntualizó: “Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común” y agregó: “y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo. La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los argentinos”.