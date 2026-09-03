Aumento para el personal de casas particulares: se definió cuánto se cobrará por hora hasta diciembre

El personal de casas particulares tiene nuevos salarios en septiembre de 2026 luego de la oficialización del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización modifica los valores mínimos por hora y por mes para todas las categorías.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026, publicada este jueves 3 de septiembre. Para septiembre se estableció un incremento del 1,8%, calculado sobre los salarios mínimos determinados para agosto.

El acuerdo forma parte de un esquema de actualizaciones que comenzó con una suba del 1,9% en agosto y continuará durante octubre, noviembre y diciembre. También contempla una suma no remunerativa por única vez de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas.

Con la nueva escala, el personal de tareas generales pasa a cobrar desde septiembre un mínimo de $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro. Para quienes están mensualizados, los pisos son de $480.247,85 y $529.261,78, respectivamente.

Cuánto cobra el personal de casas particulares por hora en septiembre 2026

La nueva escala establece diferentes valores mínimos según la categoría y la modalidad de trabajo, con retiro o sin retiro:

Supervisor/a: $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro.

$4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro. Personal para tareas específicas : $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro.

: $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. Caseros : $4.185,94 por hora.

: $4.185,94 por hora. Asistencia y cuidado de personas : $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro.

: $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro. Personal para tareas generales: $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Los montos son los salarios mínimos establecidos para septiembre. Cuando una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, queda comprendida en aquella que represente la actividad principal que desempeña habitualmente.

Cuánto cobra por mes el personal de casas particulares en septiembre

Para quienes se encuentran mensualizados, los nuevos salarios mínimos de septiembre son:

Supervisor/a: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.

$579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro. Personal para tareas específicas : $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro.

: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro. Caseros : $529.261,78 mensuales.

: $529.261,78 mensuales. Asistencia y cuidado de personas : $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro.

: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro. Personal para tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.

De esta manera, el piso mensual más bajo en septiembre queda en $480.247,85 para tareas generales con retiro, mientras que el monto más alto de la escala es de $640.641,55 para supervisores sin retiro.

Nueva paritaria de casas particulares: cómo son los aumentos hasta diciembre

La Resolución 6/2026 estableció un cronograma de incrementos escalonados para los últimos cinco meses del año. El esquema es el siguiente:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Las subas son sucesivas y se calculan sobre las bases salariales determinadas para cada período.

A esto se suma otro componente del acuerdo: la incorporación progresiva al salario básico de la suma no remunerativa correspondiente a agosto. El 25% se incorpora en septiembre, el 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.

Como resultado, las escalas continuarán modificándose. En octubre, el personal de tareas generales tendrá un mínimo de $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro, mientras que los valores mensuales serán de $498.582,06 y $548.429,23.

En noviembre, esa categoría pasará a $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

Para diciembre, los mínimos llegarán a $4.241,42 por hora con retiro y $4.522,71 sin retiro, mientras que el salario mensual será de $520.337,24 con retiro y $571.842,92 sin retiro.

Suma de hasta $20.000 para casas particulares: quiénes la cobran

La nueva paritaria también contempla una suma no remunerativa por única vez, que debe abonarse conjuntamente con los salarios correspondientes a agosto.

El monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

16 horas semanales o más: $20.000.

Entre 12 y menos de 16 horas semanales: $11.500.

Menos de 12 horas semanales: $8.000.

La suma extraordinaria alcanza a todo el personal, tanto con retiro como sin retiro.

Casas particulares: quiénes cobran un adicional del 31%

A los salarios mínimos de cada categoría se les debe sumar un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% cuando el personal presta tareas en determinadas regiones del país.

El adicional corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

La escala alcanza a las cinco categorías del régimen: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales. La Resolución 6/2026 dispone que las adecuaciones salariales se aplican en todo el territorio nacional.

Las escalas, de agosto a diciembre

Con información de NA.