Milei pone un pie en el 2027: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”

El presidente Javier Milei condicionó este miércoles el respaldo electoral de la sociedad y su eventual reelección a la obtención de resultados concretos en materia económica, al mismo tiempo que ratificó que no flexibilizará el rumbo fiscal ni monetario de su gestión de cara a los próximos comicios.

“Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió el mandatario al referirse al armado político para el año próximo, durante el cierre del evento “Vientos de cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro. Allí, ratificó el rumbo económico y responsabilizó a la sociedad si no apoyan su reelección: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”

En esa línea, el Presidente remarcó que la ciudadanía necesita constatar mejoras reales para volver a respaldarlo en las urnas y llamó a dar la “batalla cultural”. “Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas”, sostuvo, y agregó que uno de los mayores desafíos es “llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados” sin recurrir a “toda la caja de herramientas” disponible para un gobierno. “Parte de esa caja es moralmente despreciable. Nosotros no vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad ni la propiedad privada”, enfatizó.

Milei reconoció que, de cara al año electoral, recibe pedidos —incluso con “buena intención”— para flexibilizar la política monetaria y fiscal con el objetivo de asegurar su reelección. Sin embargo, fue categórico al rechazar esa posibilidad: “La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”.

“Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, para hacer lo moralmente correcto”, completó, y remarcó que “las buenas políticas no se negocian”.

El mapa regional y el balance de gestión

Durante su exposición, el Presidente también repasó la evolución del mapa político en la región y celebró el retroceso de las opciones de izquierda en el continente. “En octubre de 2020 el continente estaba casi todo pintado de rojo y hoy ya somos muchos países pintados de azul”, señaló, a la vez que proyectó una eventual victoria de la derecha en Brasil.

En el balance de su gestión, Milei destacó la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza. Según sus proyecciones, el Producto Bruto Interno (PBI) registrará una suba acumulada del 17% durante su primer mandato, lo que —afirmó— casi triplica el crecimiento promedio de los países de la OCDE.

Respecto de la situación social, sostuvo que, tras el sinceramiento inicial de precios que llevó el índice de pobreza al 53% en la medición semestral, la cifra se redujo de manera considerable: “Hoy este número es 28%; esto quiere decir que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”.

El mandatario también contrapuso la reducción del empleo estatal con el dinamismo del mercado laboral privado: aseguró que se recortaron “más de 70.000 empleados públicos”, mientras que “el sector privado generó más de 600.000 puestos de trabajo”, cifras que no tiene un correlato con las estadísticas oficiales.

Críticas a la prensa

Hacia el final de su discurso, Milei apuntó contra los medios de comunicación y periodistas, a quienes acusó de apostar al fracaso de su programa de gobierno. “A pesar de los sucios y corruptos periodistas que apuestan al fracaso de la Argentina, les estamos ganando por goleada. Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad”, concluyó.

Con información de NA