Milei oficializó como jueces en la Cámara Federal a Bertuzzi y Yadarola, que tuvo el apoyo unánime del peronismo

El presidente Javier Milei oficializó este miércoles los nombramientos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como nuevos integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Los decretos 848/2026 y 847/2026, publicados en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habilitan a ambos a jurar este jueves 3 de septiembre a las 12 en Comodoro Py. Junto con Mariano Llorens, completarán el tribunal que definirá el destino de expedientes con fuerte impacto político para el oficialismo: la causa $LIBRA, el escándalo del Vacunatorio VIP, la investigación por el acuerdo con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri que involucra al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y la pesquisa por el presunto vaciamiento de YPF. La Sala I también tiene bajo su órbita causas como ANDIS y el expediente por enriquecimiento ilícito que alcanza al exvocero presidencial Manuel Adorni.

Los pliegos de ambos jueces habían sido aprobados el 27 de agosto en el recinto del Senado, dentro de un paquete de designaciones judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia. Yadarola obtuvo el visto bueno por unanimidad, con 66 votos, mientras que Bertuzzi —resistido por buena parte de la oposición— alcanzó 44 votos a favor. La diferencia entre ambos resultados no es menor: Bertuzzi llegó al cargo en 2018 mediante un traslado dispuesto en la gestión de Macri que el propio peronismo intentó frenar en 2020, y solo pudo sostenerse en el puesto después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el mecanismo de los traslados y ordenara llamar a concurso. Yadarola, en cambio, es percibido como un juez cercano al ministro Mahiques y formó parte del grupo que viajó a Lago Escondido en 2022, un episodio que el kirchnerismo denunció durante años como un símbolo del “lawfare” mediático-judicial.

Ese antecedente es lo que volvió incómodo el resultado de la votación puertas adentro del propio peronismo. El interbloque Fuerza Patria había faltado, como viene siendo su práctica, a la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos donde Bertuzzi y Yadarola defendieron sus antecedentes —solo participaron los senadores disidentes de Convicción Federal, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada—, pero terminó votando en bloque a favor de ambos pliegos en el recinto. El exministro de Justicia Martín Soria optó por una salida intermedia: se ausentó para no votar a favor de Yadarola, pero sí estuvo presente para votar en contra de Bertuzzi.

La discusión escaló al plano público cuando la senadora Juliana Di Tullio, referente del kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner, salió a cruzar en las redes sociales a periodistas que cuestionaron el voto peronista. En lugar de justificar la decisión, Di Tullio apuntó contra los conductores de C5N Gustavo “Gato” Sylvestre y Fernando Borroni: “Me sorprende que algunos periodistas como @Gatosylvestre y @fernandoborroni de @C5N interpreten como 'pactos espurios' decisiones políticas institucionales del Senado cuando tienen al 'protagonista estelar del viaje a Lago Escondido' Marcelo D'Alessandro (...) como su gerente de asuntos institucionales”, escribió, en referencia al exministro porteño que integró la comitiva a la estancia de Lewis en 2022 y que hoy trabaja en ese canal. Antes había publicado, en tono irónico, “Volvieron los machos del off! Albricias!”.

El episodio expone una tensión de fondo en el peronismo, que en los últimos meses fue moderando su confrontación histórica con el Poder Judicial mientras el Gobierno avanza en la conformación de los tribunales que, más temprano que tarde, van a tener que resolver sobre las causas que más comprometen a la Casa Rosada. Con Yadarola y Bertuzzi ya designados por decreto y a horas de jurar, la Sala I de la Cámara Federal queda integrada con dos jueces cuya llegada al cargo contó, en uno u otro tramo del proceso, con el respaldo directo o la abstención calculada de un peronismo que evitó dar pelea.