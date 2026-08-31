El ministro Caputo aumentó su patrimonio a US$13,4 millones y tiene el 97% depositado en cuentas fuera del país

Luis Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025, y los datos muestran que mantiene la mayor parte de sus ahorros fuera del país. Caputo declaró una fortuna personal de US$13,4 millones al final del año pasado, un incremento del 37% en dólares frente a los US$9,7 millones que había declarado al inicio de 2025.

El ministro declaró depósitos por unos US$8,65 millones distribuidos en nueve cuentas distintas en el extranjero, además de acciones y bonos, lo que representa dos tercios de su patrimonio colocados fuera de la Argentina. Es una definición que contrasta con las recomendaciones que el propio Caputo hace públicamente para que canalicen sus ahorros a través del sistema financiero local. Del total de dinero líquido declarado —12.730 millones de pesos—, unos 12.422 millones, el 97%, están depositados en el exterior.

El salto más llamativo, de acuerdo con un desglose realizado por el periodista Alejandro Bercovich, se dio en una cuenta en particular, radicada en Estados Unidos, que pasó de $4.018.483.336 a $11.738.447.944 durante el año. Caputo no detalla en su declaración jurada en qué entidad ni bajo qué figura están depositados esos fondos.

El incremento patrimonial se dio, además, pese a un nivel de gasto declarado que multiplica varias veces el sueldo que Caputo percibe como funcionario. De dividir los gastos anuales no deducibles ($49.340.548,44) y personales ($237.535.253,19) que declaró por los doce meses del año, el resultado es un gasto mensual de unos 24 millones de pesos, seis veces lo que gana como ministro de Economía.

Los inmuebles que declaró son los mismos que un año atrás: su vivienda, un departamento heredado en Recoleta, tres cocheras, un lote en Benavídez, otro en un country de Villa La Angostura y un campo de más de 800 hectáreas en Alberti, al que el sitio El Destape sumó un terreno de 100 metros cuadrados en Pilar. El valor total registrado de esas propiedades subió unos US$453.000 durante 2025. Tampoco cambió el parque de vehículos declarado: un yate, un gomón, una camioneta Volvo XC90, dos Kia Carnival y un cuatriciclo.

Entre otras inversiones, Caputo declaró participación en Anker Latinoamericana, la consultora que compartía con el actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, valuada en 61 millones de pesos; en Ancora Investments LP, que bajó de 1.870 a 888 millones de pesos durante el año; en Palmeral Chico, por más de 1.500 millones de pesos; y en Sacha Rupaska, una firma que fue denunciada por desmontes ilegales, por 348 millones de pesos.

El Destape señaló, además, que la declaración jurada de Caputo no incluye su participación en dos sociedades radicadas en jurisdicciones offshore —Noctua, con sede en Miami, Delaware e Islas Caimán, y Princess International Group, en Islas Caimán— que habían sido reveladas en una investigación periodística previa.

El patrimonio total del ministro, incluyendo inmuebles y el resto de sus bienes, ascendió a $19.209 millones, un 62% más que un año antes en moneda local, equivalente a un alza del 15% medido en dólares. La mayor parte del dinero del ministro de Economía sigue, un año más, fuera de la Argentina.