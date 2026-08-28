Naranja X, Mercado Pago y Galicia concentran más de la mitad de los individuos morosos

Pese a que Mercado Libre, con su billetera virtual Mercado Pago, sólo concentra el 3,4% de los préstamos a individuos en mora, y ocupa el octavo puesto de las entidades con más créditos irregulares en este segmento, está en el centro de la discusión pública. No aparecen en primera línea de fuego los líderes en la materia, los bancos Galicia y Nación y Naranja X. La empresa de Marcos Galperin tampoco figura entre las que enfrentan mayor índice de morosidad en sus carteras: 17,8%, menos que el 30,1% promedio de las billeteras virtuales, aunque más que el 12,8% de los bancos.

Sin embargo, Galperin se ha ubicado en el centro de la discusión sobre si es grave o no tener la mayor irregularidad en dos décadas, la más alta de Latinoamérica, y si deben resolverlo el sector privado, entre prestamistas y deudores, sin intervención del Gobierno, como asegura Javier Milei. Quizás sea por sus opiniones políticas en la red X no sólo cercanas al presidente libertario sino de neto tinte racista. Pero tal vez sea porque, aunque no sume mucho dinero en mora, sí es la segunda entidad con más clientes individuales morosos: 1,1 millones, según datos del Banco Central procesados por el sociólogo, analista de datos y economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Francisco Martinelli Massa.

Sólo Naranja X supera a Mercado Pago. Entre su tarjeta y su compañía digital, que tiene licencia de banco, totalizan 1,7 millones de deudores. El tercer puesto es para el Banco Galicia, con 513.000. Tanto este banco como Naranja X pertenecen al mismo Grupo Financiero Galicia, de los individuales, Braun y Ayerza. Entre las tres entidades del podio de más personas morosas totalizan 3,3 millones, el 56% de los 5,9 millones de deudores en situación irregular en la Argentina.

Por cierto, son muchos más que los 1,5 millones de televisores que se vendieron en los primeros siete meses de 2026, según la auditora GfK. No pareciera que la mayoría de los morosos se hayan endeudado para comprar el aparato para ver el Mundial, como dice Milei, ni que dejaron de abonar la cuota porque se enojaron ante la derrota argentina en la final, como sostiene su diputado Bertie Benegas Lynch. En una cadena como Frávega, el televisor más barato cuesta $279.000 y el más caro, $2,8 millones.

El top ten es completado por los siguientes bancos y billeteras virtuales o fintech (financial technology): BBVA, 448.000; Nación, 375.000: Recupero de Activos Fideicomiso Financiero, 297.000 -se trata de una entidad especializada en comprarles a otras sus carteras de morosos para ejecutarlas, así como también lo hacen varios estudios jurídicos expertos en este negocio-; Provincia de Buenos Aires, incluida su Cuenta DNI, 281.000; Macro, 240.000; Santander, 222.000 y la financiera Credil, 186.000.

Pero los montos que se les debe a cada uno son bien distintos en promedio. En el caso de Mercado Libre, cada moroso le debe de media $457.000. Los clientes en estado irregular de Tarjeta Naranja deben $1,2 millones y los de su compañía digital, $325.000. Los del Galicia, $3,3 millones; BBVA, $1,8 millones; los del Nación, que preside Darío Wasserman, $4 millones; Recupero de Activos, $560.000; Provincia, $3,9 millones; Macro, $2,3 millones; Santander, $6,3 millones y Credil, $631.000.

Entre las entidades con morosos que más deben en promedio aparecen también la cadena de supermercados Cencosud (Jumbo, Vea, Disco, Easy), con $1,3 millones; la financiera Crédito Argentino, $1,5 millones; la cadena de electrodomésticos Megatone, $1,4 millones; Credicuotas, $1,3 millones; ICBC, $3,8 millones; Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), $3,8 millones y el Patagonia, $2,1 millones.

Para más datos sobre cuáles son las entidades que más créditos morosos a individuos acumulan, las que presentan mayor porcentaje de estos préstamos impagos y qué costo financiero total máximo llegan a cobrar, se puede dar click en esta otra nota de elDiarioAR.

AR/MG