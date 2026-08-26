Luis Caputo anunció que habrá créditos hipotecarios atados al fondo de garantía de las jubilaciones

“Hace a la justicia social.” Con esa frase el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un paquete de medidas para incentivar los créditos hipotecarios. La conferencia del jefe del Palacio de Hacienda se decidió luego de la reunión de la Mesa Política desarrollada este martes en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Venimos a dar una mano junto con el Ministerio de Capital Humano”, apuntó el ministro con respecto a que el fondeo de los créditos será a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la reserva de activos administrada por la ANSES que supera los US$70.000 millones, aunque solo una porción menor de ese total se destinará al programa. Caputo, que dio la conferencia junto al vicepresidente segundo del Banco Central, Baltasar Romero Krause, y el director del FGS, Juan Cruz Micele, planteó el diagnóstico que motiva la medida: los bancos “reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”, dijo, y agregó que el mercado de capitales argentino es prácticamente inexistente para financiar hipotecas a 15 o 20 años.

El instrumento elegido para resolver ese desajuste es un depósito a plazo fijo en pesos ajustable por UVA más un spread, dentro de un programa de licitaciones por $2 billones en total. Cada licitación pondrá en juego 200.000 millones de pesos -la primera sería la semana que viene-, con dos tramos de plazo y tasa mínima garantizada: uno a un año, con un spread mínimo de 2,50 puntos sobre la UVA, y otro a cinco años, con un piso de 4,50 puntos.

Ninguna entidad financiera podrá quedarse con más del 20% del monto ofertado en cada licitación y, una vez constituido el depósito, tendrá 90 días corridos para aplicar esos fondos a los créditos hipotecarios previstos por el programa. “El FGS no corre ningún riesgo”, aseguró Caputo sobre la garantía que tiene el fondo de garantía de las jubilaciones.

El destino de esos fondos son créditos hipotecarios para personas humanas que busquen comprar, construir, ampliar o refaccionar su primera vivienda, bajo condiciones que el Gobierno fijó como techo para las entidades adjudicatarias: una tasa máxima de UVA más 7,50 puntos, un plazo mínimo de devolución de 15 años y un monto máximo por crédito equivalente a 150.000 UVA, unos 250.000 dólares al tipo de cambio actual. “Daría soluciones habitacionales para unas 17.000 familias”, precisó Caputo.

El esquema fue presentado por el propio ministro como un puente transitorio, pensado para sostener el financiamiento hipotecario mientras no se recompone el ahorro de largo plazo en el sistema financiero local. La medida conocida este miércoles se complementa con otra que Caputo había anunciado días atrás para que los bancos abran préstamos en dólares a empresas: “Habrá un impulso particular a la industria de la construcción”, comentó, al describir el paquete como un estímulo combinado sobre la oferta y la demanda de vivienda.

La decisión de recurrir a los fondos previsionales que administra la ANSES para apuntalar el crédito hipotecario reabre un debate recurrente sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, constituido originalmente como reserva del sistema jubilatorio. El propio Caputo había descartado semanas atrás que el FGS comprara directamente las hipotecas, y optó en cambio por el mecanismo de licitación de plazos fijos, que mantiene los activos en manos de la ANSES y traslada el riesgo crediticio a los bancos que se adjudiquen los fondos.