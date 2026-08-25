Cuatro pingüinos del ex Mar del Plata Aquarium fueron tasados en US$ 40.000 para afrontar gastos

Cuatro pingüinos de penacho amarillo del ex Mar del Plata Aquarium fueron incluidos entre los bienes que la sindicatura de la empresa que administraba el predio busca liquidar para afrontar gastos y deudas. Los ejemplares fueron valuados en US$ 40.000 en total, una cifra que, según trascendió, está sujeta a la aparición de un comprador en el exterior.

La situación se produce luego del cierre definitivo del acuario, ocurrido en marzo de 2025, y de la posterior crisis económica de Plunimar S.A., la empresa que gestionaba el establecimiento. La firma no renovó el contrato de alquiler del predio y entró en cesación de pagos en enero de 2026.

En ese contexto, la sindicatura encargada de la liquidación de los bienes incorporó a los cuatro pingüinos de la especie Eudyptes chrysocome al inventario como “bienes de cambio”. El objetivo de la operación es obtener recursos para cubrir gastos vinculados con el mantenimiento del lugar, salarios y deudas con exempleados y entidades bancarias.

Cuánto valen los cuatro pingüinos

La tasación establece un valor de US$ 40.000 por los cuatro ejemplares, equivalentes a unos $56,8 millones según la cotización utilizada en el informe.

Sin embargo, ese monto no implica que exista una venta concretada ni que los animales tengan necesariamente ese precio definitivo. La valuación está condicionada a que aparezca un comprador en el exterior interesado en adquirirlos.

Los cuatro ejemplares pertenecen a la especie conocida como pingüino de penacho amarillo, caracterizada por las plumas amarillas que sobresalen a ambos lados de la cabeza. La especie habita principalmente en regiones del hemisferio sur.

La inclusión de los animales en el inventario generó particular atención debido a que se trata de ejemplares vivos y a que su eventual traslado y comercialización dependen de las condiciones y autorizaciones correspondientes.

Qué pasará con los otros 55 pingüinos

Además de los cuatro ejemplares tasados, otros 55 pingüinos permanecen actualmente en las instalaciones del ex Aquarium. Entre ellos hay ejemplares de pingüino de Magallanes y pingüino rey.

Estos animales no fueron incluidos en la valuación realizada por la sindicatura. A diferencia de los cuatro ejemplares de penacho amarillo, se encuentran bajo el cuidado del juzgado y no forman parte de los activos que se pretende convertir en dinero para afrontar las obligaciones de la empresa.

El destino previsto para esos pingüinos es diferente: serán donados o relocalizados en instituciones o fundaciones que puedan hacerse cargo de su cuidado.

La permanencia de los animales en el predio se convirtió en uno de los principales problemas derivados del cierre del acuario, debido a los costos que implica garantizar su alimentación, atención veterinaria y mantenimiento.

Qué ocurrió con los delfines

La situación de los pingüinos se suma a la controversia generada por el destino que tuvieron otros animales que permanecían en el ex Mar del Plata Aquarium.

A fines de 2025, diez delfines fueron vendidos y trasladados a Hurghada, Egipto, por US$ 800.000. Según la información difundida en ese momento, el dinero obtenido se destinó al pago de salarios y al mantenimiento y cuidado del resto de los animales.

El traslado había sido cuestionado por distintas organizaciones ambientalistas. En septiembre de ese año se habían presentado denuncias por las condiciones en las que se encontraban los delfines, cuyos estanques presentaban, según las denuncias, agua turbia y signos de falta de mantenimiento.

Los cuestionamientos continuaron luego del traslado de los animales a Egipto, debido a que las organizaciones se opusieron a que los delfines fueran enviados a otro establecimiento de cautiverio.

En tanto, los lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, mientras que otros cinco ejemplares fueron enviados a República Dominicana.

El futuro del predio

El cierre del Aquarium no solo dejó pendiente la situación de los animales, sino también un conflicto relacionado con el propio inmueble.

Mientras avanza el proceso de quiebra de Plunimar S.A., los propietarios del predio reclaman su restitución legal. Se trata de un terreno de unas nueve hectáreas ubicado en la zona de Punta Mogotes, con vistas al mar y a los bosques del sector.

El antiguo Mar del Plata Aquarium cerró definitivamente sus puertas en marzo de 2025. Desde entonces, el lugar quedó atravesado por una compleja combinación de problemas económicos, judiciales y vinculados al destino de los animales que permanecían allí.

Con información de la agencia NA