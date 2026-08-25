Murió Dolly Parton, legendaria estrella de la música country

La legendaria estrella de la música country Dolly Parton murió este martes a los 80 años, tal y como confirmó su familia en un comunicado.

Su sobrino, Bryan Seaver, en representación de la familia Parton, fue el encargado de dar la noticia en redes sociales. “Hola a todos, mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a la familia de Parton y Owens, anunciando la muerte de mi tía Dolly, Rebeca Parton Dean”, inició.

“Este anuncio de video es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo absorba completamente como una realidad futura. Es un honor, un honor mezclado con absoluto orgullo y gran tristeza, pero la tristeza está con nosotros, no con Dolly”, razonó.

Bryan Seaver destacó que “Dolly vivió en la luz” y “está en los brazos de Jesús, seguramente conocida por Carl, sus padres e innumerables personas que la observaron y esperaban encontrársela en los cielos”.

“Primero fui en la ruta con Dolly como niño, probando la vida de la ruta en los primeros años de los 80. Dolly abrió puertas, no solo para mí, sino para toda su familia, para alcanzar el potencial que ni siquiera sabíamos que era posible”, señaló.

El sobrino de la leyenda del country destacó que su familia y él compartieron un tiempo de vida “de hermosos recuerdos con Dolly”, pero también “con ustedes”, sus fans. “Siempre estuvo en su televisión, en su disco, en su CD y en su playlist del teléfono, siendo una parte extendida de su familia no importa si les gustó o no”.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Leyenda del country

La estrella del country triunfó con himnos como Jolene, como se llamaba también su álbum de 1974, y también con otros que se popularizaron después y con la voz de otras cantantes. Es el caso de I will always love you, escrito por ella y con él ya alcanzó el número uno del listado de las Hot Country Songs en los setenta, pero que irónicamente arrasaría dos décadas después gracias a la película El guardaespaldas y cantada por Whitney Houston.

Empezó a cantar de niña en la iglesia y con tan solo diez años ya aparecía en programas locales de radio y televisión. Nació en 1946 en una pequeña cabaña en Sevierville (Tenesse, Estados Unidos), en el seno de una familia que siempre describió como “extremadamente pobre”, siendo la cuarta de doce hermanos. Tiempo después consiguió su primer contrato discográfico, con Goldband Records, y en 1959 lanzó su primer sencillo, Puppy Love.

Ese año apareció por primera vez en el ciclo Grand Ole Opry, un reconocido programa de country, en el que conoció a Johnny Cash, que vio su potencial y la animó a que lo aprovechara. Un año después de terminar la secundaria se mudó a Nashville, donde poco a poco fue forjando su carrera hasta convertirse en toda una estrella mundial. Y lo logró, tanto por su voz como sus temas. A ella le debemos himnos como I Will Always Love You y Jolene.

Una de sus mayores fuentes de ingresos fue el parque temático Rabel Railroad que abrió sus puertas en 1961, y que la cantante coadquirió en 1986, cuando lo rebautizó como Dollywood. El complejo cuenta con un parque acuático, hoteles y campos de golf. Dentro del parque en sí hay hasta una iglesia, Dolly Chapel, en la que los visitantes más fans pueden casarse.

Hay una réplica de la cabaña en la que se crio, un museo propio que incluye el vestuario de muchos de los films en los que participó, sus premios y estilismo de sus conciertos. Hay atracciones como una de las montañas rusas de madera más rápidas del mundo, actuaciones en directo, espectáculos y festivales. Entre ellos, además de la National Gospel and Harvest Celebration y el Festival of Nations, en el que se presenta a artistas de todas las partes del mundo; está Smoky Mountain Christmas, una celebración navideña conformada por conciertos especiales, comidas y otras atracciones, todo decorado hasta el más mínimo detalle.