Fernando Cerimedo entró más de diez veces a la Casa Rosada y la última vez lo autorizó Santiago Caputo

Fernando Cerimedo, el consultor que se presentaba como estratega digital de Javier Milei durante la campaña 2023 y luego fundador del portal La Derecha Diario tras la llegada al poder del libertario, ingresó a la Casa Rosada al menos trece veces entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024, según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de los registros de acceso que la Secretaría General de la Presidencia. En la Quinta de Olivos, en cambio, no hay un solo ingreso a su nombre en los tres años de gestión mileísta

Cerimedo está detenido desde este martes en Bolivia por enviar sicarios contra su expareja Nadia Beller, abogada y activista boliviana, quien sobrevivió y lo señaló como un operador con fuerte influencia en el gobierno de Rodrigo Paz. Ayer en la Casa Rosada buscaron desmentir el vínculo entre Cerimedo y el entorno de Milei, asegurando que el Presidente dejó de tener relación ya en 2023, en referencia al cierre de la campaña electoral, pero los registros de ingreso muestran otra cosa: Cerimedo siguió entrando a Casa Rosada de manera regular durante los primeros seis meses de gestión, más de dos veces por mes en promedio, hasta principios de junio de 2024. Entre sus anfitriones tuvo al exministro del Interior, Guillermo Francos; a su segundo, Lisandro Catalán; a Lule Menem, mano derecha de Karina Milei; y también a Santiago Caputo, guionista de la narrativa libertaria, quien fue el último que le autorizó el ingreso a Balcarce 50.

“Lo conocíamos al chabon pero que lo autorizáramos a entrar no tenía que ver con nosotros, sino que tenía que ver con Milei”, dijo una fuente consultada por este diario que sabía de primera mano de los movimientos de aquella época.

Las trece visitas

El primer ingreso registrado a Casa Rosada es del 11 de diciembre de 2023, apenas ocho días después de que Milei asumiera la presidencia: Cerimedo entra a las 16.59 por Balcarce 24, autorizado por Lisandro Catalán, secretario del Interior. Esa vez el sistema no le asigna una salida real: recién “cierra” la visita el 15 de enero de 2024, cuando Cerimedo vuelve a entrar —un patrón habitual del registro cuando no queda asentado un egreso—.

El 15 de enero de 2024, a las 15.30, ingresa por segunda vez, otra vez habilitado por Catalán, y se retira esa tarde a las 18.37. Quince días después, el 30 de enero, a las 13.08, entra por tercera vez, también autorizado por Catalán, y permanece en el edificio hasta las 19.50.

Ya en febrero, el 20 de febrero de 2024 vuelve a ingresar, a las 15.16, con la misma autorización de Catalán y hacia la misma dependencia, el Ministerio del Interior; ese día el sistema no registra hora de salida.

Marzo es el mes con más movimiento: cuatro ingresos en veinte días. El 7 de marzo, a las 16.34, entra autorizado por Lule Menem hacia la Subsecretaría de Asuntos Políticos —de nuevo, sin una salida registrada, porque el sistema “cierra” esa visita recién el 18 de marzo, cuando vuelve a entrar—. Ese 18 de marzo, a las 17.49, ingresa otra vez, también autorizado desde el entorno de Menem pero ahora hacia la Subsecretaría de Gestión Institucional, y se retira a las 18.41. Al día siguiente, el 19 de marzo, a las 15.45, entra habilitado por Catalán y sale a las 16.51. Y el 20 de marzo, a las 10.24, ingresa una cuarta vez ese mes, autorizado desde el Ministerio del Interior con la firma de Francos —el mismo día en que el propio ministro había entrado esa mañana a las 10.11—; tampoco en este caso queda registrada una salida.

En abril hay dos visitas. El 18 de abril, a las 10.36, entra autorizado por Catalán hacia el Ministerio del Interior y se retira a las 11.11. El 22 de abril, a las 11.35, ingresa habilitado por Menem, esta vez hacia la Secretaría General, y sale a las 12.43.

En mayo se repite el esquema, con dos ingresos autorizados por Catalán: el 22 de mayo, a las 13.21, con salida a las 13.31; y el 29 de mayo, a las 16.00, hacia la Secretaría General, con salida a las 17.09.

La última visita registrada es la del 5 de junio de 2024. Cerimedo entra a las 14.11 por Balcarce 24 y, a diferencia de todas las anteriores, quien autoriza su ingreso no es alguien del entorno de Catalán o de Menem sino Santiago Caputo, el asesor libertario más cercano al Presidente. Se retira una hora más tarde, a las 15.20. Desde entonces y hasta el último mes con registros disponibles —junio de 2026—, el nombre de Cerimedo no vuelve a aparecer en ningún ingreso a Casa Rosada ni a Olivos.

Listado de visitas de Cerimedo a Casa Rosada Ingresos de Fernando Cerimedo a Casa Rosada, según los registros oficiales de acceso (dic. 2023 - jun. 2024). 11/12/2023, 16:59 Salida: sin salida registrada · Autorizó: Catalán · Ministerio del Interior · Balcarce 24 15/1/2024, 15:30 Salida: 18:37 · Autorizó: Catalán · Ministerio del Interior · Balcarce 24 30/1/2024, 13:08 Salida: 19:50 · Autorizó: Catalán · Ministerio del Interior · Rivadavia 250 20/2/2024, 15:16 Salida: sin salida registrada · Autorizó: Catalán · Ministerio del Interior · Balcarce 24 7/3/2024, 16:34 Salida: sin salida registrada · Autorizó: Menem · Subsecretaría de Asuntos Políticos · Balcarce 24 18/3/2024, 17:49 Salida: 18:41 · Autorizó: Menem · Subsecretaría de Gestión Institucional · Balcarce 24 19/3/2024, 15:45 Salida: 16:51 · Autorizó: Catalán · Subsecretaría de Gestión Institucional · Rivadavia 250 20/3/2024, 10:24 Salida: sin salida registrada · Autorizó: Francos · Ministerio del Interior · Balcarce 24 18/4/2024, 10:36 Salida: 11:11 · Autorizó: Catalán · Ministerio del Interior · Rivadavia 250 22/4/2024, 11:35 Salida: 12:43 · Autorizó: Menem · Secretaría General · Balcarce 24 22/5/2024, 13:21 Salida: 13:31 · Autorizó: Catalán · Ministerio del Interior · Rivadavia 250 29/5/2024, 16:00 Salida: 17:09 · Autorizó: Catalán · Secretaría General · Balcarce 24 5/6/2024, 14:11 Salida: 15:20 · Autorizó: Caputo · Asesor SP · Balcarce 24 Fuente: registros de acceso a Casa Rosada, Secretaría General de la Presidencia. No hay ingresos registrados a la Quinta de Olivos en 2024, 2025 ni 2026.

Una reunión particular con Francos

De los ingresos en Casa Rosada, una llama la atención porque en los registros aparece que Cerimedo se reúne con Francos y también con otras personas, supuestos inversores extranjeros para la central termoeléctrica de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El 20 de marzo de 2024, a las 10.30, Francos recibió a Cerimedo y a otras cuatro personas para una “reunión sobre la situación de posibles inversiones para Argentina”, según el parte oficial. El encuentro lo gestionó Carlos Gastón Roma en representación del llamado “Grupo de Inversión YCRT”. Y además de Cerimedo estuvieron el argentino Roque Cambareri, los rusos Eugeny Baranov Aleksandr ksendikov, y el ucraniano Aleksei Bastikov.

Lo que dice el Gobierno, y lo que dicen los registros

La versión que circuló entre funcionarios tras la detención de Cerimedo fue que Milei “no tiene relación con él desde 2023”, es decir, desde la campaña. Los registros de acceso muestran que esa afirmación no se sostiene con los ingresos oficiales: Cerimedo entró a Casa Rosada al menos 13 veces durante 2024, ya con Milei en la Presidencia, y la última de esas visitas —la única autorizada directamente por Santiago Caputo— fue recién el 5 de junio de ese año, seis meses después de asumido el Gobierno.

El corte es, además, más de un año anterior al episodio que terminó de hacer pública la ruptura de Cerimedo con el Gobierno: el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló a fines de agosto de 2025. Cerimedo, que se definía como “muy amigo” de Spagnuolo y había trabajado con él en la campaña de 2022, declaró ante la Justicia el 11 de septiembre de 2025 y negó haber sido quien grabó y filtró esos audios. Según relató Beller este martes en La Nación, los audios sí pasaron por Cerimedo para perjudicar a Karina Milei: “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune”, contó la mujer en la entrevista, y agregó: “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”.

MC