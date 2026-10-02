La Justicia comenzó a peritar las ocho billeteras de bitcoin de Adorni por la causa de enriquecimiento ilícito

La Justicia comenzó este viernes a peritar las ocho billeteras de bitcoin que Manuel Adorni presentó para justificar parte de su patrimonio, en el marco de la causa en la que el exjefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, con una computadora y un sobre cerrado y lacrado que contenía las claves correspondientes a las direcciones informadas por la defensa.

Durante el procedimiento se realizó una verificación criptográfica para comprobar la existencia de las ocho billeteras y establecer que la defensa tenía efectivamente el control sobre ellas. Para eso, personal de la fiscalía generó un “mensaje desafío”, que debía ser insertado y firmado mediante la llave privada asociada a cada dirección.

El mecanismo permite comprobar el control de una billetera sin revelar su llave privada ni realizar movimientos de fondos. Luego, personal técnico especializado del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal corroboró a través de otra computadora que la defensa había introducido el mensaje.

Además, se calcularon los algoritmos hash correspondientes a cada paso del procedimiento. Las constancias fueron guardadas en pendrives y quedaron reservadas en un sobre cerrado y lacrado, al igual que las claves aportadas por la defensa.

Las billeteras quedaron en el centro de la investigación después de que Adorni presentara un descargo para explicar el origen de US$ 591.544,61 que había incorporado mediante una rectificación de sus declaraciones juradas y que atribuyó a la “venta de activos”.

La explicación de Adorni sobre los US$ 591.000

Según la presentación realizada ante la Justicia, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, invirtieron US$ 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y las vendieron al año siguiente por US$ 591.544,61.

La defensa sostuvo que las operaciones se realizaron a través de encuentros presenciales y pagos en efectivo. También identificó ocho direcciones de bitcoin que, según afirmó, estaban bajo el control de Adorni aunque no figuraran registradas a su nombre.

De acuerdo con el descargo, el dinero obtenido con la operación permaneció en efectivo y posteriormente fue utilizado para afrontar gastos y comprar propiedades y vehículos, además de financiar viajes. Hacia fines de 2025, siempre según la versión presentada por el exfuncionario, quedaban US$ 209.961,52.

El procedimiento iniciado este viernes permitió verificar la existencia de las ocho billeteras aportadas y el control sobre ellas, mientras la investigación continúa con las medidas destinadas a reconstruir la evolución patrimonial de Adorni y determinar el origen de los fondos.

En ese marco, la fiscalía recibió información de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) según la cual Adorni y Angeletti registraron hasta 2014 ingresos en pesos equivalentes a unos US$ 335.000. A su vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó compras de moneda extranjera por US$ 85.000 durante ese período.

Pollicita pidió ampliar la investigación patrimonial, financiera y fiscal de ambos desde el comienzo de sus respectivas vidas laborales. Entre la información solicitada a la Anses figuran aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas laborales, actividad autónoma o monotributista y eventuales prestaciones o ingresos registrados.

Con autorización del juez federal Ariel Lijo también se dispuso el levantamiento del secreto fiscal para acceder a información tributaria de la pareja. La medida comprende el período 1998-2011 en el caso de Adorni y 2000-2011 para Angeletti.

Las otras explicaciones sobre su patrimonio

El exjefe de Gabinete también respondió a una serie de observaciones formuladas por la fiscalía sobre su evolución patrimonial entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Uno de los puntos bajo análisis son las refacciones realizadas en su vivienda del country Indio Cuá. Adorni rechazó haber pagado US$ 245.000 al contratista Matías Tabar y sostuvo que el costo de los trabajos fue de US$ 175.000.

La defensa contestó además 20 observaciones planteadas por la fiscalía y afirmó que una diferencia patrimonial detectada por $43.068.549 era residual y se encontraba respaldada por documentación contable y técnica.

Ahora, Pollicita aguarda los resultados de las distintas medidas ordenadas para reconstruir la historia laboral, fiscal y patrimonial de Adorni y su esposa, mientras continúa el análisis de las ocho billeteras de bitcoin aportadas por la defensa.