El Gobierno sumó dos proyectos al RIGI y puso a la minería y Vaca Muerta en el centro de la gira en París

El Gobierno intenta cerrar el Argentina Week en París encadenando anuncio de inversiones. Por eso este viernes el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el ingreso del proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta, con una inversión de US$12.400 millones a lo largo de 25 años. El anuncio se hizo en la Embajada argentina en la capital francesa. Fue el principal anuncio de una jornada en la que también se sumó al régimen el proyecto de cobre Agua Rica, de Glencore, en Catamarca.

El plan de Pluspetrol prevé superar una producción de 100.000 barriles diarios. Para eso contempla construir cuatro plantas de procesamiento y ductos de evacuación, y perforar más de 620 pozos horizontales con tres equipos dedicados, a un promedio de 41 pozos por año. Las operaciones se concentran en el norte neuquino, en la zona de Rincón de los Sauces. La empresa llegó al área en 2024, cuando compró los activos de ExxonMobil en Vaca Muerta, y la desarrolla en sociedad con la petrolera estatal de Neuquén.

“El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en plays no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”, dijo el country manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder, que encabezó el anuncio junto al ministro de Economía, Luis Caputo. El ejecutivo sostuvo que el régimen permite “acelerar desarrollos” y destacó el rol de la provincia como articuladora de las inversiones.

El segundo anuncio lo encabezó el propio Javier Milei, junto al CEO de Glencore, Gary Nagle. Agua Rica, que también obtuvo la aprobación del RIGI, demandará una inversión estimada en US$4.000 millones, de los cuales US$771 millones corresponden a los primeros dos años. Según la empresa, producirá en promedio 200.000 toneladas anuales de cobre, destinadas en su totalidad a la exportación, con ventas estimadas en US$2.167 millones por año. El mineral se procesará en la planta de Alumbrera e irá por mineraloducto hasta Tucumán y luego por tren hasta el puerto de Rosario. Las obras empezarían en noviembre de 2027 y la operación, en octubre de 2031.

La minería también ocupó la exposición del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en la Agencia Internacional de Energía. Orrego anticipó que su provincia enfrentará un “problema de crecimiento” por el avance de proyectos de cobre como Vicuña y Los Azules. “En el mejor de los casos, es un problema bueno”, sostuvo, y planteó la necesidad de invertir en rutas, conectividad y corredores eléctricos. Para financiar esas obras, dijo, San Juan colocó un bono por US$600 millones en el exterior, con ofertas por más de US$1.000 millones.

La agenda política había empezado de madrugada. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recorrieron el Rungis Marché International, considerado el mercado mayorista más grande del mundo, para conocer el circuito de comercialización de productos argentinos en Europa. Los acompañaron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). Más tarde, el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John Denton, recibió a los gobernadores Alfredo Cornejo, Figueroa, Sadir, Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Valdés y Leandro Zdero. Denton destacó el papel de la entidad para sentar a empresas y gobiernos en una misma mesa.

Los anuncios en París refuerzan la apuesta central del Gobierno: atraer capital extranjero hacia la extracción y exportación de recursos naturales con los beneficios del RIGI. El régimen, creado por la Ley Bases, garantiza estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años a inversiones de más de US$200 millones, reduce Ganancias al 25% y libera en forma progresiva las retenciones y la disponibilidad de divisas. Sus críticos señalan el costo fiscal de esos incentivos, la baja exigencia de proveedores locales y el escaso valor agregado en el país. Los dos proyectos presentados este viernes tienen además horizontes largos: un cuarto de siglo en Vaca Muerta y el inicio de la producción en 2031 en Catamarca. Por eso, buena parte del impacto que se promete en empleo y dólares todavía depende de cronogramas que tienen que cumplirse.

Con información de NA