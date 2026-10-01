Revelan fotos de Cerimedo con el hijo de Trump y detienen en Bolivia al jefe de la Fiscalía que investiga al exasesor de Milei

El caso de Fernando Cerimedo, exasesor digital de Javier Milei, sumó capítulos nuevos en las últimas horas que van desde la Casa Blanca a la Fiscalía General de Bolivia.

La policía boliviana detuvo este miércoles por la noche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, un día después de haber sido señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción y narcotráfico. Mariaca había denunciado que EE.UU. le revocó su visa por impulsar, entre otras causas, la investigación contra Cerimedo, que está detenido en Bolivia por haber contratado sicarios para asesinar a su expareja Nadia Beller.

Fue justamente Beller quien reveló más detalles del alcance de Cerimedo en Washington. Publicó en su Facebook imágenes del consultor con el hijo Trump, Donald Trump Jr. y denunció que la ofensiva contra la fiscalía bolivia buscaba “la protección de la red MAGA”.

La detención del fiscal boliviano

Mariaca y Zeballos fueron detenidos este miércoles por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra, mientras la policía irrumpió pasadas las 23 (hora local) en la sede de la Fiscalía General en Sucre y montaron custodia en las oficinas del Ministerio Público en La Paz y Santa Cruz. Desde la Fiscalía denunciaron la detención como “ilegal” y aseguraron que el operativo se hizo sin exhibir una orden.

Tras el arresto, la Fiscalía informó en un comunicado que, ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asume de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” de la institución. Mariaca había sido designado por la Asamblea Legislativa en octubre de 2024, y el Congreso es el que debe elegir a su reemplazo. El vicepresidente Edmand Lara denunció la supuesta participación de agentes de la DEA en el operativo: “Ningún agente policial extranjero puede ejercer funciones de aprehensión” en territorio boliviano, afirmó.

La sanción de Washington, anunciada el lunes, alcanzó a 21 bolivianos: a doce les revocaron la visa y a nueve les prohibieron tramitarla. Sobre Mariaca, el Departamento de Estado afirmó que “abusó de sus cargos públicos” al pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a “delincuentes violentos a evadir la justicia”, y que sus acciones “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”. El fiscal respondió que se trataba de un acto de “injerencia” y “presión política” y lo atribuyó a las investigaciones del Ministerio Público, entre ellas la que lleva adelante un fiscal de su institución sobre Cerimedo. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó.

Cerimedo y Trump Jr.

Entre la sanción y la detención a Mariaca apareció un elemento nuevo. Beller, expareja de Cerimedo, publicó en sus redes tres fotografías del consultor junto a Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense; Brad Parscale, que fue jefe de la campaña de reelección de Trump en 2020, y Andy Rivas, socio de Cerimedo, como ya reveló elDiarioAR. No informó dónde ni cuándo fueron tomadas. “¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”, escribió Beller. Y agregó: “¿Es la lucha del Escudo de las Américas o la protección de la red MAGA?”, en referencia al programa regional antinarcóticos impulsado por la Casa Blanca.

Beller sostuvo que no se trata “solamente de una campaña electoral” sino de “una estructura política internacional” con negocios en Bolivia. Según su versión, en conversaciones sobre Futura, una empresa de combustibles, se mencionan comisiones para Parscale, y Cerimedo habría intervenido en decisiones de la petrolera estatal YPFB para favorecer a esa firma. Beller también advirtió que remover a un fiscal general “mediante presión política, sin pruebas fehacientes y sin debido proceso” es un “golpe institucional” contra el Ministerio Público.

Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y estratega digital de la campaña de Milei en 2023, llegó a Bolivia como asesor de Paz y, según el vicepresidente Lara, llegó a dar órdenes a ministros. Fue detenido el 18 de agosto en Viru Viru, el mismo aeropuerto donde ahora arrestaron a Mariaca, cuando intentaba volar a la Argentina. Hoy cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y tiene cuatro causas abiertas: tentativa de feminicidio y violencia doméstica en Santa Cruz, enriquecimiento ilícito en La Paz, y tráfico de sustancias controladas y confabulación en Beni.

En la pericia de su teléfono, según el diario local El Deber, apareció el mensaje “O la eliminamos ya o estamos jodidos”, en referencia a Beller. El lunes pasado, el vice Lara entregó a la Fiscalía un audio en el que, según él, se escucha a Cerimedo negociar pagos de hasta 15.000 dólares por avioneta para habilitar pistas en el oriente boliviano, en coordinación con un exjefe de la fuerza antidrogas FELCN. “Fernando Cerimedo manejaba los tentáculos del narcotráfico”, afirmó el vicepresidente.