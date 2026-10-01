IDEA apoya “todas las reformas” y Milei advierte que si no lo reeligen, “los argentinos pagarán las consecuencias”

El 62 coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) abrió este miércoles en Mar del Plata con una adhesión total al proyecto libertario de Javier Milei. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el presidente del coloquio y CEO del Grupo Financiero Galicia, Fabián Kon, lo dijo con todas las letras: “Apoyamos todas las medidas y reformas que el pais esta haciendo”.

Kon, que se hizo tiempo para organizar el coloquio 2026 mientras su banco renegocia las deudas morosas de las familias, recordó que esas reformas son las que se venían reclamando en los encuentros de años anteriores de IDEA, como la desregulación, la reforma laboral y del Banco Central, el equilibrio fiscal“. Pero la cita de este año plantea la pregunta de si podrá sostenerse la ”estabilidad“ para crecer y reducir la pobreza. Puso como ejemplos a Brasil, Uruguay y Polonia, aunque también citó otros casos como los de Australia, Irlanda, Chile e Israel.

“La inflación baja llevó de 4 a 10 años, incluso con crisis intermedias. Lo importante es que sostuvo el rumbo”, destacó Kon en medio de una coyuntura en que la economía comienza a contraerse el desempleo y la pobreza suben. :“Estabilidad son contratos que se cumplen”, sostuvo en otro pasaje de su discurso, lo que reflejó la preocupación de que un gobierno peronista venga en 2027 a revisar, por ejemplo, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

A las 18.30, cuando eran las 23.30 en París, Milei habló por videollamada ante los 1.000 asistentes al coloquio. Formuló promesas de más cambios si logra la reelección: “No vamos a cesar en reformas estructurales. Si ganamos, la velocidad será única e irrepetible”. “Nuestra gran apuesta es al capital humano y la apertura”, sorprendió el mismo presidente que viene ajustando el presupuesto de educación a la mitad. “Nosotros queremos convertirnos en un hub de la inteligencia artificial”, soltó. Prometió “salarios enormes y calda de la pobreza fabulosa por efecto riqueza”. Por ahora no lo estaría cumpliendo.

El Presidente observó que en los comicios de 2027 los argentinos decidirán “si quieren ser un país grande o miserable”. “Se van a jugar el futuro en la próxima elección. La opción de esperar (para invertir), es razonable”, se refirió implícitamente a las razones por las que caen las inversiones en 2026.

“El 70% apoya el cambio. No creo que los argentinos vayan para atrás”, opinó. “Obviamente que mi programa es seguir creciendo, acelerando el crecimiento, una vez pasado el test de abrazar cambio o un pasado decadente. Si gano, se va a desplomar riesgo país y la inversión va a volar. Si los argentinos deciden otra, pagarán las consecuencias”, amenazó Milei, que igual reconoció que otros países “han tardado más de 10 años en bajar inflación”.

No todos, pero muchos empresarios lo interrumpieron para aplaudirlo. Poco impartan sus ataques a la prensa. De hecho, la exposición de Milei fue moderada por el secretario general de redacción del diario La Nación, José del Río, a quien reprochó: “Usted tiene colegas que se ponen mal cuando salen datos buenos y celebran los datos malos”, “hay dos colegas suyas, que trabajan en su canal, que insultaron a funcionarios del Gobierno” y “¿querés que diga los nombres de las periodistas que fueron?”. También lamentó cuando La Nación reprodujo sus propios dichos de las estadísticas oficiales de contracción económica: “Los datos oficiales están dando cualquier cosa”. “Esa cita fue recortada de una forma muy maliciosa por el medio en el que vos trabajás, José”, le recriminó Milei.

AR/MG