Ley de Tierras: pedirán una sesión en Diputados para voltear el DNU 70 y ya convocan a marchar el martes próximo

Recién comenzada este mediodía en la Cámara de Diputados la reunión del bloque peronista con los excombatientes del CECIM, la iniciativa tomó vuelo rápidamente: convocar a una sesión especial para intentar voltear el DNU 70/23 que firmó Javier Milei apenas asumió y que derogó la Ley de Tierras. En paralelo, en grupos WhatsApp de autonconvocados ya circulaba la invitación a una asamblea popular en Parque Lezama para este viernes, con el objetivo de armar una protesta contra la Corte Suprema. La idea prendió también en la UTEP, los gremios de la economía popular: habrá una reunión también pasado mañana con el horizonte de marchar a Tribunales el próximo martes 6 de octubre.

Esos movimientos entre el Palacio y la calle se aceleraron en las últimas horas desde que el máximo tribunal derogó a través de un polémico fallo la Ley de Tierras, luego de rechazar un reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata. Los cuestionamientos opositores comenzaron este miércoles a tomar forma en acciones concretas: desde la ofensiva parlamentaria a la callejera. Todo, mientras el Gobierno está acéfalo: Javier Milei aterrizaba a las 13 a París, Victoria Villarruel está en España y el senador puntano Bartolomé Abdala está a cargo del Ejecutivo.

“No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo”, apuntaron desde el CECIM en la reunión con los diputados de Unión por la Patria en un salón de la Cámara baja. “El fallo es una tragedia. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina de una manera muy cobarde”, planteó a elDiarioAR el abogado de los excombatientes Jerónimo Guerrero Iraola antes de entrar al Congreso.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, fue quien confirmó que pedirán una sesión especial en Diputados para completar el rechazo al DNU 70, que ya fue rechazado en el Senado. El peronismo ahora buscará blindar el apoyo del resto de la oposición dura al Gobierno, desde las distintas bancadas provinciales a la izquierda. La fecha de la sesión aún está en el aire, pero la marcha que se estudia para el martes próximo podría definir el calendario parlamentario.

En el peronismo hubo incluso propuestas más temerarias. El diputado Juan Marino adelantó que presentará un pedido de juicio político al Máximo Tribunal. Ese proceso tiene su propio derrotero parlamentario con una dificultad para la oposición: el oficialismo domina la lapicera en la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

La marcha popular

Entre las organizaciones sociales ya hay una conversación intensa por estas horas. La UTEP tiene previsto reunirse este viernes y convocar al resto de las agrupaciones que están fuera, supo elDiarioAR. “Se ha ido construyendo una agenda de pelea para los próximos días”, dijo un dirigente que anticipó como fecha estimativa el 6 de octubre en Tribunales.

Allí confluiría el amplio abanico de movimientos populares para repudiar a la Corte Suprema en su sede. La bandera principal es el reclamo contra la “Extranjerizacion de la Tierra”, pero las organizaciones también reclaman desde hace tiempo la restitución del plan Volver al Trabajo.

Este viernes se terminaría de confirmar la convocatoria, a la que podrían plegarse banderas sindicales, políticas y de autoconvocados. De hecho, desde la coordinación de la Marcha de la Bronca -que tuvo como punta de lanza a Myriam Bregman-, con más de 300 organizaciones politicas, sindicales, de derechos humanos, feministas y diversidades, de la cultura, entre otras, ya confirmaron a elDiarioAR una asamblea popular este viernes en Parque Lezama a las 17.

“Preparamos una gran movilización para la semana que viene contra el nefasto fallo de la Corte que habilita la extranjerización total de las tierras que busca echar tierra a lo logrado por todxs el 6 de agosto, y por la anulación del DNU 70/23”, recogió este medio.

A ese plan de movilizar el 6 de octubre le sumarían otras acciones que están en carpeta para los siguientes días: la CGT estudia una marcha por la industria el jueves, y del 10 al 12 de octubre está convocado el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries que se realizará en la ciudad de Córdoba. En el horizonte aparece además la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que también tendrá como epicentro la sede de la Corte Suprema. Todo, a un mes de la llegada del papa León XIV al país.

MC