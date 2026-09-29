Milei se mostró arriba de la Torre Eiffel y avisó a los empresarios franceses: “Vengan a llenarse los bolsillos en Argentina”

Javier Milei eligió una imagen falsa para anunciar su llegada a Francia. Antes de salir hacia París, el Presidente publicó en Instagram un video hecho con inteligencia artificial en el que aparece parado en la punta de la Torre Eiffel, con la bandera argentina y acariciando a un león que trepa por la estructura, con música épica de fondo. El video promociona la Argentina Week, la ofensiva del Gobierno para atraer inversiones europeas, que se hace entre el miércoles y el viernes en la capital francesa.

El mismo tono aparece en una larga entrevista que Milei le dio al semanario francés Le Point en su despacho de la Casa Rosada. Allí prometió a los empresarios franceses seguridad jurídica y ganancias. Le preguntaron por qué las empresas del CAC 40, el índice bursátil de París, deberían confiar en un país que en 2002 dejó en manos del Estado a la filial argentina de Suez, Aguas Argentinas. Milei respondió que su gobierno “santifica el derecho de propiedad y la santidad de los contratos”. Y agregó: “Los inversores franceses son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en Argentina. Sus ganancias crearán empleo y prosperidad para los argentinos”.

La agenda oficial empieza el miércoles con una recepción en la Embajada argentina. El jueves 1 de octubre Milei hablará en la sede de la OCDE sobre las “fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina” y después tendrá una reunión privada con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Lo acompañan el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También viajan una docena de gobernadores de provincias con perfil energético, minero y agropecuario, además de empresarios de esos sectores.

Con Macron, Milei eligió la cordialidad. “Tengo una relación excelente con él. Lo considero un amigo”, dijo, y le agradeció haber ayudado junto a Giorgia Meloni a destrabar los votos europeos en el directorio del FMI para el último acuerdo con la Argentina. “Tengo una deuda de gratitud inmensa con él”, afirmó. Sobre la licitación de submarinos, en la que la francesa Naval Group compite con la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha, sólo dijo que se elegirá la opción que mejor sirva “a los intereses de los argentinos”, según el rendimiento técnico y el financiamiento.

La cordialidad no llegó a la política interna francesa. Consultado por la propuesta de Jean-Luc Mélenchon de una tasa marginal del 90% para ingresos anuales de más de 400.000 euros, y por el impuesto a los súper ricos que impulsa el economista Gabriel Zucman, Milei habló de “suicidio económico”. “Si detestan Francia, voten a la izquierda y a la extrema izquierda”, aconsejó. Dijo que las eventuales protestas de la izquierda francesa contra su visita serían “una medalla”. Negó además que exista la extrema derecha, a la que definió como “un invento de la extrema izquierda”. Sobre inmigración sostuvo que, si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, “no es inmigración, es una invasión”.

Un tramo más duro fue contra la oposición argentina. Cuando le mencionaron que sus críticos acusan al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de rematar el litio, el gas y la minería a multinacionales, respondió que eso es “una estupidez sin nombre proferida por analfabetos económicos”. “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894”, dijo. Después comparó a los opositores con los Hermanos Macana, los cavernícolas de Los autos locos que se comunican a garrotazos: “Denles un ábaco para hacer una suma y lograrán equivocarse”.

La gira llega en un momento delicado para el programa económico. El riesgo país ronda los 600 puntos y el Gobierno busca mostrar ante los inversores europeos que el ajuste tiene retorno, mientras el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sigue frenado por la resistencia de los productores agropecuarios franceses. Milei tiene previsto compartir en París una actividad con Philippe Aghion, premio Nobel de Economía 2025. De él dijo que estar a su lado en un escenario “es como tirar paredes con Lionel Messi o Zinédine Zidane”. Le Point publicará el miércoles la segunda parte de la entrevista, que adelantó con otra frase del Presidente: “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”.