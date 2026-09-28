Exigen al Gobierno que explique los dichos de Milei sobre los 30.000 “terroristas” deportados de la Argentina

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido de informes al Gobierno para que explique los dichos del presidente Javier Milei, quien afirmó que durante 2025 y lo que va de 2026 fueron deportados del país unos 30.000 “terroristas”.

La presentación de Ferraro está dirigida al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones y se produjo luego de las declaraciones que Milei formuló anoche en una entrevista con la señal de noticias La Nación+.

“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? (...) El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000”, sostuvo el mandatario durante la entrevista.

Al ser consultado sobre quiénes eran esas personas, Milei afirmó que se trataba de gente que “se infiltra de otros países” para intentar “dinamitar el modelo argentino”.

En respuesta a esas afirmaciones, Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública, en los términos de la Ley 27.275, y otro de informes para conocer las cifras y los antecedentes que respaldan las afirmaciones presidenciales.

“El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas”, señaló el legislador de la Coalición Cívica.

Ferraro reclamó que el Gobierno informe cuántas personas fueron efectivamente expulsadas del país y cuántas de ellas lo fueron por causales vinculadas con terrorismo contempladas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871.

También pidió conocer cuántas de esas personas cuentan con una imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

El diputado solicitó además que se precise, en cada caso, si la calificación como terroristas fue realizada en el marco de ese registro o de la normativa vigente y cuál es la información concreta que la sustenta.

Ferraro requirió asimismo que el Gobierno indique si existen registros de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado a la Argentina con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”, tal como afirmó Milei, y si se radicaron denuncias judiciales por esos hechos.