Murió el “Negro” González Oro, una de las voces emblemáticas de la radio argentina

El periodista y conductor Oscar “Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años. Figura reconocida de los medios argentinos durante varias décadas, en los últimos años residía en Punta del Este, Uruguay.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro construyó una extensa trayectoria profesional ligada principalmente a la radio, medio en el que su voz y su estilo lo convirtieron en uno de los conductores más reconocibles de su generación.

Uno de los momentos centrales de su carrera llegó en Radio 10, donde durante años estuvo al frente de El oro y el moro, uno de los ciclos que marcó su trayectoria y alcanzó una importante repercusión entre los oyentes.

Su actividad no se limitó a la radio. González Oro también tuvo una presencia sostenida en televisión y participó en programas como Polémica en el Bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana, además de otros ciclos.

A lo largo de los años alternó la conducción con distintas participaciones en medios y se mantuvo como una figura reconocida tanto por su trabajo frente al micrófono como por sus intervenciones públicas.

En 2021 anunció su retiro de los medios de comunicación, aunque posteriormente volvió a aparecer en algunos programas y realizó participaciones esporádicas.

González Oro vivía desde hacía años en Punta del Este, donde había establecido su residencia después de alejarse de la actividad cotidiana en los medios.

Con información de la agencia NA