Netanyahu se enoja ante una Asamblea General de la ONU que se vacía por su discurso: “Son cobardes morales”

“Si hay otros cobardes morales que todavía no se han retirado de la sala, por favor retírense ahora”. Así reaccionó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la protesta generalizada antes de pronunciar su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Netanyahu, responsable del genocidio en Palestina y de la guerra ilegal de la mano de Donald Trump contra Irán, dijo este jueves en Naciones Unidas: “Me comprometí a evitar la dictadura asesina de Irán para que no se dotara con la bomba atómica, unas armas nucleares que tenían por objetivo destruir a Israel, armas nucleares que podían ser una amenaza para el mundo entero”.

“Y es exactamente lo que hice”, sin mencionar la colaboración de EE.UU. en los bombardeos a Irán: “Arrasar con las instalaciones nucleares de Irán fue difícil, un objetivo muy difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro, porque si no lo hubiéramos hecho, estaríamos todos muertos”.

“Vamos a ganar, no tenemos alternativa”, ha dicho el primer ministro de Israel: “El 7 de octubre del 2023 es el día más sombrío de la historia de israel. En este día horrendo, miles de palestinos, de terroristas palestinos entraron a Israel desde Gaza. Los terroristas de Hamas cometieron la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”.

Y así es como Netanyahu justificó el genocidio cometido desde aquel día, en el que murieron asesinados 1.200 israelíes, y desde entonces van 80.000 gazatíes asesinados: “En ese día sombrío, nuestros enemigos esperaban que nos desmoronáramos, pero no fue así, y lo que hicimos fue ponernos de pie y luchar como leones”.

Esta tarde, el presidente Javier Milei se reunirá con Netanyahu como cierre de su gira por los Estados Unidos que incluyó un discurso ante la ONU donde ratificó su alineamiento con Israel y Dondal Trump.