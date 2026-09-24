Mamdani sorteará 70.000 entradas para la ópera: “Todos los neoyorquinos deberían poder ir, da igual el dinero que tengan”

Verdi, Wagner, Mozart, Puccini... y ahora Zohran Mamdani. El alcalde de Nueva York tomó las tablas del icónico Metropolitan Opera House del Lincoln Center para anunciar su nueva iniciativa: sortear 70.000 entradas gratis para que los neoyorquinos puedan ir a ver sus espectáculos. “Bienvenidos a una noche en la ópera”, dice el Mamdani para comenzar el video viral en el que da a conocer la propuesta.

“La ópera es una de las formas artísticas más grandes que existen. Por eso, toda persona que vive en Nueva York debería poder acudir a verla, da igual el dinero que tenga en el bolsillo. Y no hay mejor lugar para verla que aquí”, continúa el alcalde desde el escenario del Met.

Por ese motivo, el Ayuntamiento quiere que con este programa, la ópera recupere su vocación popular. Algo que parece haber conseguido, ya que, al poco de lanzarse ya tenía la página web habilitada para los sorteos bloqueada por “alto tráfico”. La cola para acceder llegó a tener más de 4.000 personas.

En el video, publicado en sus redes sociales, Mamdani anuncia que cada mes se sortearán 10.000 entradas para el Metropolitan Opera House, desde este septiembre hasta junio del año que viene. Durante este tiempo, los ganadores podrán asistir a obras como Macbeth o La Bohéme.

Pero la iniciativa no se queda ahí. El sorteo forma parte de una alianza permanente del Ayuntamiento con el teatro, lo que hará que cada año se repita la iniciativa. “Si te perdés un espectáculo este año, no te preocupes. Tendrás una oportunidad el siguiente, y el siguiente... bueno, ya captás la idea”, señala Mamdani en el video.

“Desde el ascenso de la ópera bufa en el siglo XVIII, hasta la ópera popular del alcalde Fiorello La Guardia en los años 40, esta forma de arte estaba hecha para ser vista por todo el mundo. Así que agarrá tus anteojos y... te veo en el show”, zanja el alcalde para después sentarse en el escenario para disfrutar de la actuación.

Esta iniciativa del alcalde se suma a otras que realizó con el objetivo de favorecer el ocio entre los neoyorquinos. Una de las más comentadas fue la llamada “Parents' Night Out” (Noche libre para los padres), un programa piloto que consiste en ofrecer cuatro horas de cuidado infantil y cena gratis en centros recreativos municipales para que los padres puedan disponer de tiempo para ellos.

En los centros, los niños pueden participar en todo tipo de actividades como juegos de mesa, manualidades, deportes o robótica. Al igual que esta de la ópera, la iniciativa se volvió viral rápidamente y la demanda se disparó.