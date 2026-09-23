Más de 10 mil personas se movilizan en Madrid para apoyar a una mujer de 87 que fue desalojada de su casa

“La propiedad no ha querido negociar ni aceptar ninguna propuesta. Además no le ofrecen ninguna alternativa habitacional. Nos están pidiendo una dirección que darles para enviar todos sus enseres personales”. Con estas palabras la abogada de Maricarmen una mujer de 87 años que vive en el distrito de Retiro en Madrid, confirmaba este miércoles el desalojo de la casa donde vivió durante 70 años.

Ante un enorme despliegue polícial para contener a cientos de activistas que se movilizaron hasta la vivienda para defender a Maricarmen Abascal, la ejecución del desalojo se produjo poco antes de las 13 horas de España. Después de horas de resistencia, la policía terminó apartando activistas, uno a uno, del camino hasta el piso de la mujer.

A primera hora de la mañana, la comisión judicial llegaba puntual a su cita. Eran las 9.30 en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se encontraban cientos de activistas intentando frenar el acceso al portal de la vivienda. En ese momento numerosos agentes antidisturbios llevaban ya dos horas intentando desalojarles después de haber permanecido desde la noche sentadas en la acera. Eran más de 200 según el Sindicato de Inquilinas, que denuncia el uso de gas pimienta en el desalojo.

Los agentes aporreaban luego la puerta de la calle para forzar el acceso y empezar a sacar a los manifestantes del interior, pasadas las 11.30. Media hora después, la Policía Nacional avanzaba por las escaleras camino de la vivienda de Maricarmen, acompañada del cerrajero encargado de abrir la puerta para poder notificar el desalojo, con el que poner fin al procedimiento burocrático que certificaba la expulsión. Lo consiguieron poco antes de las 13.00, hora a la que Maricarmen era sacada a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón.

Fuera, cientos de personas protestaban por el desalojo. Los manifestantes evacuados, algunos entre lágrimas y calificando su trato como “una vergüenza”, recibieron el aplauso de la multitud congregada. Algunos salieron agarrados del cuello por los agentes, arrastrados o en andas, incluso con síntomas de desmayos, según pudo comprobar in situ Somos Madrid. El objetivo de la Policía Nacional era despejar el área antes de acceder al edificio y sacar a la mujer de su hogar, en el cuarto intento de desahucio que vivía durante los últimos meses.

El Sindicato de Inquilinas, que se encargó de coordinar las protestas, cifra en “al menos 40” el número de activistas identificados por los agentes. La protesta fue en todo momento pacífica por parte de los allí congregados. El despliegue policial reunió más de una decena de furgonetas, que fueron interpuestas entre el cordón policial y los manifestantes. La organización sindical habla de “compañeras gaseadas, magulladas y golpeadas por todo el cuerpo, cuyos gritos han contribuido a la ansiedad de Maricarmen”.

Las personas desalojadas procedían de la acampada que durante toda la madrugada había acompañado a Maricarmen. Figuras conocidas como Ana Belén, Inés Hernand, Marwán, Juan Diego Botto o Carlos Bardem pasaron también anoche por el lugar para mostrar su rechazo al desahucio.

Ya esta mañana, una gran concentración se formaba en los dos costados del citado cordón policial, a unos 30 metros de la vivienda de Maricarmen, donde se produjeron forcejeos policiales que impedían el paso de los manifestantes a las inmediaciones del edificio. Se corearon gritos como “Madrid será la tumba del rentismo –en referncia a la especulación inmobiliaria” o “vergüenza”. También otros dirigidos a la policía: “Podría ser tu madre, podría ser tu abuela” o “cobardes”.

Los agentes llegaron a expulsar de esa zona incluso a los medios de comunicación, algo que el Sindicato de Inquilinas tachaba de “ataque a la libertad de expresión”. “Que pase la prensa”, fue otro de los cánticos repetidos entre las cientos de personas que han asistido en apoyo a Maricarmen. La retirada de los medios de comunicación fue ejecutada por orden judicial, aseguran a este periódico fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que recuerdan que el despliegue policial sigue instrucciones del juzgado. Finalmente, la prensa ha podido acercarse, pero en todo momento a una distancia prudencial del portal de no menos de 20 metros.

Las mismas fuentes aclaran que no dirigen este dispositivo y explican que su departamento está “en contra de este desalojo”. Por la Tarde el Sindicato de Inquilinas convocó otra manifestación de protesta contra el desalojo frente al penthouse que compró la presidenta del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Unas 10 mil personas se sumaron a la protesta en defensa de Maricarmen.

Alicia del Río, vocera de la organización, explicó los motivos de la ubicación elegida: “Vivimos en una ciudad y una región gobernada por y para los fondos buitre, para la especulación. El Gobierno de Ayuso hace unas leyes rentistas para que se lucren quienes acaparan vivienda mientras destrozan nuestras vidas, como han hecho con la de Maricarmen. Responsabilizamos principalmente a Ayuso de este desalojo, mientras ella se ríe en nuestra cara comprándose un ático con nuestro dinero. Pero el ático (el departamento de lujo) de Ayuso es para Maricarmen. El dinero público es para el derecho a la vivienda, es para todas. Por eso convocamos la manifestación, para que quienes creen que nuestro derecho a la vivienda está por encima del lucro de unos pocos y la corrupción de un Gobierno vayamos a expresar la repulsa por la barbarie de hoy”.

La activista recordó no obstante el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno: “¿Para qué sirven? Hay un punto de inflexión que no se sostiene con lo que hemos visto hoy. ¿Podemos, Bildu, ERC o BNG van a seguir sosteniendo este gobierno hipócrita que no puede paralizar esto? ¿Qué van a hacer los ministros de Sumar? Con su inacción y su negligencia nos dejan en las manos del fascismo mientras usan el dolor como arma arrojadiza?”.

El fondo inmobiliario rechazó la última oferta

El Sindicato denunció que Urbagestión había rechazado la última oferta formulada por la mediación para intentar detener el desalojo, por lo que la ejecución era irrevocable. Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad haya aceptado tampoco esta oferta.

A la puerta de esta vivienda de Retiro también esperaba el Samur Social (el servicio de emergencia del ayuntamiento), que subió con la Policía hasta la casa de Maricarmen y se encargóde su traslado en ambulancia. El Ayuntamiento de Madrid está obligado a ofrecerle una alternativa habitacional, cosa que asegura haber hecho.

Fuentes del área de Servicios Sociales indican que emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado, y que pusieron a su disposición diferentes recursos de alojamiento, “pero ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza”, añaden. Estas fuentes precisan que la mujer optó por hospedadas con familiares cuando abandone el hospital. El alcalde José Luis Martínez-Almeida había confirmado ese ofrecimiento del Samur Social, calificando de “drama” la situación de Maricarmen, pero asegurando que “los mandatos judiciales se tienen que obedecer”.

“El Consejo de Ministros puede frenar este desahucio ahora mismo”, ha denunciado el Sindicado de Inquilinas sobre la paralización desde hace meses del decreto de vivienda que podría detener este y otros desahucios, y que el Gobierno retiene a falta de apoyos parlamentarios en el Congreso para sacarlo adelante. Su llamamiento ha sido secundado por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha exigido que la semana que viene vaya al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de vivienda al Consejo de Ministros. “El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra. Ni más MariCarmenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha publicado en redes sociales.