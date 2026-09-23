El Gobierno anunció que el 9 de noviembre será feriado por la visita de León XIV a la Argentina

El Gobierno anunció que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita de León XIV al país. Aunque todavía no está confirmado, tambié se evalúa extender los feriado a las ciudades donde el Papa realice actividades: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien confirmó la medida luego de una reunión con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y tras conocerse la agenda completa de la visita del Papa a la Argentina. Allí también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y representantes de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Por parte de la Conferencia Episcopal Argentina asistieron: el presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

“El Papa es para todos los argentinos. Fíjense que nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación, así que me parece algo muy productivo. No es de un partido político ni de un color político. Creo que es lo más importante que tenemos que destacar de estas reuniones”, dijo Karina Milei en declaraciones a la prensa.

En el Gobierno calculan que la visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, movilizará siete millones de personas. El día del feriado nacional, el 9 de noviembre, es cuando sucederá la actividad más importante, una misa en el Monumento de los Españoles.