Milei participó del Escudo de las Américas pero, por ahora, se quedó sin la foto con Trump

Javier Milei participó este martes en Nueva York de la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una de las actividades que había generado mayor expectativa dentro de su visita a Estados Unidos por la posibilidad de concretar un encuentro con Donald Trump. Sin embargo, al menos hasta el momento, la esperada foto entre ambos presidentes no llegó.

El mandatario argentino asistió a la reunión realizada en la sede de las Naciones Unidas acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la primera actividad de su agenda en Nueva York con motivo del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La participación de Milei había cobrado especial relevancia porque originalmente estaba previsto que la Argentina estuviera representada por Quirno, mientras que por Estados Unidos participaría el secretario de Estado, Marco Rubio. Finalmente, los dos presidentes decidieron sumarse a la actividad y eso abrió la posibilidad de un nuevo cara a cara.

Milei llegó así al encuentro con una expectativa que no aparece formalmente en la agenda difundida por Presidencia: conseguir una nueva foto con Trump. No está prevista durante la estadía en Nueva York una reunión bilateral entre ambos mandatarios y la cumbre del Escudo de las Américas se presentaba como la oportunidad más concreta para un cruce.

La actividad concluyó, sin embargo, sin que la Casa Rosada difundiera una imagen de Milei junto al mandatario estadounidense. En la información oficial sobre el encuentro, Presidencia consignó que el argentino llegó junto al presidente paraguayo, Santiago Peña, y difundió además una fotografía del saludo que mantuvo con la presidenta peruana, Keiko Fujimori. No hubo, en cambio, mención a una conversación con Trump.

Finalmente, Milei y Trump compartieron la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, aunque no hubo una reunión bilateral entre ambos. Durante el encuentro, realizado en una sala de la ONU, el mandatario estadounidense hizo una referencia explícita a la Argentina y destacó los triunfos electorales del oficialismo.

“Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces”, afirmó Trump, quien permaneció unos 15 minutos en la reunión y estuvo acompañado, entre otros, por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Milei, por su parte, planteó que la Argentina busca asumir “un rol proactivo” en la seguridad hemisférica y mencionó entre los desafíos la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Washington y lanzada en marzo pasado para coordinar políticas contra los carteles del narcotráfico y otras organizaciones que Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad regional. Argentina integra el grupo junto con otros gobiernos latinoamericanos. Brasil y México, en cambio, no forman parte de la coalición.

Trump había anticipado este martes ante la Asamblea General de la ONU que buscaría profundizar la ofensiva contra los carteles y posteriormente tenía previsto reunirse con los mandatarios y cancilleres que integran el Escudo de las Américas.

La expectativa argentina por un encuentro tenía además como telón de fondo la cuestión Malvinas. Antes de la actividad, Trump mantuvo una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, en momentos en que volvió a cobrar relevancia la posición de Washington frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Según el material difundido sobre ese encuentro, Burnham confirmó que la cuestión Malvinas estuvo entre los temas abordados, aunque no trascendieron detalles de la conversación.

En los últimos meses, el tema volvió a ocupar un lugar central en la relación entre Buenos Aires, Washington y Londres. Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas, mientras que el Reino Unido prorrogó las licencias de exploración y producción de hidrocarburos en el archipiélago. El Gobierno argentino respondió con medidas contra las empresas involucradas en esas operaciones.

La ausencia, hasta ahora, de una foto con Trump no modifica el alineamiento político que Milei mantiene con la administración estadounidense. Argentina forma parte del Escudo de las Américas y ambos gobiernos mantienen una estrecha relación en materia diplomática y de seguridad.

La agenda del Presidente continuará este miércoles con su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su estadía en Nueva York también tiene previstas otras actividades políticas y económicas.