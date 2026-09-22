Ravier defendió los cambios en discapacidad y buscó apagar la interna con Bullrich: “En un Gobierno liberal no somos manada”

El Gobierno salió este martes a defenderse de las críticas por las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. En medio de una polémica que abrió una nueva grieta dentro del propio oficialismo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que “ninguna persona perderá su beneficio mientras Javier Milei permanezca en la Casa Rosada” y buscó relativizar las diferencias con Patricia Bullrich, quien había cuestionado públicamente los cambios incorporados a la iniciativa. “En un Gobierno liberal no somos manada”, sostuvo el funcionario, en un intento por desactivar las tensiones internas.

“Desde que Javier Milei es Presidente ninguna persona se ha quedado sin beneficio”, afirmó Ravier durante su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada. El vocero insistió en que la política oficial no contempla quitarles las prestaciones a quienes las necesitan y buscó transmitir tranquilidad a los beneficiarios: “Que las personas con discapacidad se queden tranquilas porque no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente”.

La defensa llegó después de que el proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso la semana pasada, quedara envuelto en una controversia por las modificaciones que propone introducir en la legislación sobre discapacidad. La discusión no se limitó a la oposición: también provocó cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza y dejó al descubierto diferencias entre los principales integrantes de la mesa política del Gobierno, cuyo encuentro semanal tendrá lugar también este martes.

La propia Bullrich, que participa de ese ámbito de coordinación política y conduce el bloque oficialista en el Senado, había reconocido que desconocía los cambios incorporados al proyecto. “Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, sostuvo la senadora este fin de semana. Y advirtió: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”.

Bullrich incluso reconoció que el episodio podía afectar el vínculo entre los distintos sectores del Gobierno. “Esto resiente un poco las relaciones”, señaló.

Frente a ese escenario, Ravier buscó separar la discusión sobre discapacidad de las diferencias políticas dentro del oficialismo. El vocero insistió en que las prestaciones no están en riesgo y procuró presentar la controversia como una diferencia de criterios que no compromete la unidad del espacio libertario.

En paralelo, recurrió a uno de los argumentos habituales del Gobierno para defender su política de revisión de las pensiones. Según sostuvo, “durante el kirchnerismo” había “pueblos enteros” que recibían pensiones por discapacidad. La referencia le permitió al vocero trasladar parte de la discusión hacia la gestión de los beneficios en el pasado.

Interna con Bullrich

La controversia por discapacidad también obligó a Ravier a pronunciarse sobre las diferencias entre Milei y Bullrich. El vocero minimizó la posibilidad de que las críticas de la senadora hubieran abierto una fractura política y reivindicó su lugar dentro del oficialismo.

“Patricia Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”, sostuvo durante la conferencia de prensa.

El funcionario buscó presentar las diferencias como parte del funcionamiento habitual de una administración liberal. “En un Gobierno liberal no somos manada”, afirmó, y explicó que dentro del oficialismo existen personas que pueden tener distintos puntos de vista, pero que esas cuestiones “se resuelven y no generan nada negativo”.

PL