Trump, (prácticamente) solo ante el mundo

Cuando un presidente de Estados Unidos llega a Naciones Unidas celebrando, en la víspera, un acuerdo con Aleksandr Lukashenko, aliado de Vladímir Putin y gobernante de Bielorrusia desde hace décadas, es que tiene muy pocos amigos en el mundo. Y que, en el camino, fue abandonando toda narrativa diplomática basada en ciertos valores, aunque no fuera más que eso, una narrativa que intentaba contrarrestar ejecuciones extrajudiciales, guerras ilegales, torturas en Guantánamo y apoyos a golpes de Estado y dictaduras.

La Administración Trump ya ni se molesta en aparentar que defiende los derechos humanos y los valores democráticos. Interfiere en elecciones allí donde puede, sobre todo en América Latina, practica la represión migratoria dentro de Estados Unidos, [ha cometido 234 asesinatos extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico], celebra el avance de los herederos del nazismo en Alemania, disputa la soberanía de Groenlandia con Dinamarca y rompe con aliados históricos, como Canadá y los países europeos.

“Estados Unidos está trabajando en un acuerdo de gran envergadura para la compra de potasa a Bielorrusia. El precio sería sustancialmente inferior al que pagamos actualmente a Canadá, una excelente noticia para nuestros agricultores y ganaderos”, anunció Trump, en un gesto que busca también contrarrestar el acercamiento entre su vecino del norte y la Unión Europea, considerado un acto “hostil” por parte de la Casa Blanca.

Pero lo cierto es que la actitud negociadora de Trump con sus aliados históricos, basada en las amenazas y las presiones, está llevando a una reconfiguración geopolítica que termina beneficiando a sus posibles rivales y competidores, como China o India.

El presidente de Estados Unidos intervendrá este martes en Naciones Unidas y se espera que defienda su guerra unilateral en Irán, que tuvo un rechazo generalizado entre sus aliados europeos, que evitaron ayudar a Estados Unidos en los bombardeos, con el consiguiente enojo de Trump.

Asimismo, Trump criticará las políticas migratorias europeas, que considera demasiado permisivas en comparación con las suyas, que ya provocaron varias muertes en Estados Unidos a manos del ICE, entre ellas las de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, en enero, en Minneapolis.

También está previsto que cuestione las regulaciones vinculadas con la lucha contra el cambio climático, mientras en Naciones Unidas se celebra la Semana del Clima, así como las políticas sobre Inteligencia Artificial, en tanto se ha convertido en un negacionista de las amenazas de la IA, cuya regulación sí están impulsando la Unión Europea y China.

Este mismo lunes, Trump escribió en Truth Social: “Las mismas personas que decían: ‘Todos estaremos muertos en 12 años debido al calentamiento global’, un término que luego ‘renació’ como cambio climático porque el planeta se estaba enfriando, no calentando, y nadie había muerto, son las que ahora dicen que la IA nos va a matar, que los robots nos van a atacar y que todo es un DESASTRE. ¡Esto es un engaño aún mayor que lo de RUSIA, RUSIA, RUSIA, UCRANIA, UCRANIA, UCRANIA, UCRANIA y el cambio climático!”.

“¡Quien gane la carrera de la IA, gana!”, afirmó Trump, quien agregó: “Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo. Seremos prudentes, para eso tenemos el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pondrán límites si es necesario, pero yo solo fomentaré la IA o, mejor dicho, ¡la SI (SUPERINTELIGENCIA)!”.

Al mismo tiempo, 22 países, incluida la Unión Europea, firmaron este lunes una declaración en la que reclaman mayores controles para la IA. La declaración, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce el “potencial de la IA para mejorar vidas, hacer avanzar la ciencia y fortalecer nuestras economías”, pero advierte que “el rápido desarrollo de modelos de IA de vanguardia plantea graves riesgos para la seguridad si no se gestiona adecuadamente”.

Reuniones con presidentes y Groenlandia en la agenda

De acuerdo con su agenda, Trump se reúne este lunes con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien tiene previsto participar de un acto con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este miércoles por la mañana. Trump, además, tiene previsto reunirse este lunes por la tarde con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el martes con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el primer ministro británico, Andy Burnham.

Además, está previsto que se firme el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia sobre la seguridad de la isla.

Trump anunció un acuerdo para “asumir el control permanente sobre la seguridad en Groenlandia”, mientras que Copenhague afirmó que el entendimiento reconoce su integridad territorial y refuerza la “seguridad compartida”, además de que “reconoce los intereses” de la isla y su “derecho a la autodeterminación”.

A la espera de conocer todos los detalles, la firma del acuerdo está prevista para esta semana, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Por el camino, está por verse si Trump se cruzará con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente argentino, Javier Milei, o el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tres de los principales aliados de Trump en el mundo.