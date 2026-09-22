Trump visita a Mamdani en Nueva York: “Espero que llegue a ser un gran alcalde, tiene un gran potencial”

“Puede ser un gran alcalde, tiene un gran potencial”. Así se expresó el presidente de EE.UU., Donald Trump, en su visita al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en su residencia oficial, Gracie Mansion, “para hablar de la ciudad”.

Mamdani, alcalde socialista, miembro del DSA, esa organización política que demoniza la Administración Trump hasta en informes del Departamento de Estado como una amenaza comunista. Y Trump, el líder de la internacional reaccionaria que este martes dará un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas para defender su guerra unilateral en Irán, su negacionismo climático y su apuesta por una IA sin regulación, por ejemplo.

En las últimas semanas, Mamdani y Trump se enfrentaron por la hipotética detención del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, en cumplimiento de las órdenes del Tribunal de La Haya por genocidio.

Pero este lunes ningún periodista preguntó por eso, y tampoco ellos abordaron el asunto. Mamdani quiso circunscribir la reunión como un ejercicio de trabajo entre administraciones a favor de los neoyorquinos: “Valoramos la conversación sobre cómo podemos trabajar juntos para lograr un costo de vida más bajo para los neoyorquinos”.

Trump, por su parte, quiso alabar a Mamdani en su casa: “Ciertamente, espero que sea un gran alcalde. Hay que entender que yo quiero lo mejor para Nueva York. Quiero lo mejor para el país. Quiero que sea un gran alcalde. Y sin duda tiene potencial. Tiene un gran potencial.

“He estado en Gracie Mansion; he visto pasar por allí a numerosos alcaldes, algunos magníficos y otros no tanto, así que espero que usted sea uno de los magníficos. Podré decir que usted será un gran alcalde; ya tuvo un buen comienzo. Quiero agradecer al alcalde por la invitación. Este momento es para mí como un reencuentro con viejos tiempos, ya que hemos realizado muchísimas cosas desde esa hermosa residencia”: