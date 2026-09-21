Calculan que 7 millones de personas se movilizarán por la visita del Papa: habrá un dispositivo de seguridad inédito

El Gobierno prepara el que, según anticipó este lunes la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, será “el dispositivo de seguridad más grande de nuestra historia” para recibir al papa León XIV. La visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, implicará un despliegue durante 120 horas ininterrumpidas, abarcará tres jurisdicciones y tres aeropuertos e incluirá cuatro eventos masivos y once actividades cerradas. A lo largo de las cuatro jornadas se calcula un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

Según detalló Monteoliva durante la conferencia de prensa realizada este lunes en la Casa Rosada para presentar oficialmente el programa de la visita apostólica, el operativo “no solo implica a la Nación”, sino que “congrega a tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos, once eventos cerrados, un comando unificado de 120 horas ininterrumpido y un aforo global de aproximadamente siete millones de personas”.

La ministra compartió la conferencia con el canciller Pablo Quirno; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. Allí se confirmó el itinerario que llevará a León XIV por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Monteoliva explicó que los preparativos de seguridad ya están en marcha. “Hasta este momento hemos avanzado en los comandos unificados que están activos desde el día 8 de septiembre”, señaló. Se trata de tres estructuras correspondientes a la ciudad de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba, las jurisdicciones por las que se moverá el Pontífice durante su estadía.

A ese esquema se sumó en los últimos días el denominado “Compromiso León XIV”, acordado durante el Consejo de Seguridad Nacional realizado en San Juan. “Todas las provincias firmaron, en algunos casos presencial y otras con firma electrónica, lo que llamamos el Compromiso León XIV”, explicó Monteoliva. La ministra lo definió como “la voluntad de todas las provincias de apoyar, de coordinar con Nación en un esfuerzo de seguridad nacional”.

La coordinación también llegó hasta el Vaticano. Monteoliva contó que hace una semana viajó a Roma y repasó personalmente el dispositivo con Gianluca Gauzzi, comandante del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. “Fue una reunión muy importante porque sirvió para poner sobre la mesa nuestros avances” y conocer “todas aquellas situaciones que son prioritarias en materia de seguridad” para la Santa Sede, sostuvo.

Uno de los desafíos será compatibilizar ese despliegue con el objetivo de que la mayor cantidad posible de personas pueda acercarse al Papa. A su turno, Quirno explicó que el dispositivo fue diseñado en conversaciones entre el Gobierno nacional, las provincias, el Vaticano y la Iglesia argentina. “El organigrama de seguridad se adapta a que la mayor cantidad de fieles puedan verlo al Santo Padre, obviamente teniendo las precauciones de seguridad del caso”, afirmó.

Los detalles sobre corredores, accesos y horarios todavía no fueron difundidos. “Ese conjunto de un montón de detalles ya están casi totalmente definidos”, aseguró el canciller, quien adelantó que serán comunicados durante las próximas semanas. El Gobierno también contempló la Marcha del Orgullo, prevista para el día anterior a la llegada del Pontífice. “Lo tenemos todo contemplado para que eso no afecte el proceso, el programa de seguridad que tenemos para la visita del Santo Padre”, aseguró Quirno.

Con el calendario confirmado, el Gobierno comenzó ahora a evaluar qué ocurrirá con la actividad laboral durante las jornadas en las que el Papa se encuentre en el país. Quirno dejó abierta la posibilidad de establecer feriados, asuetos o días no laborables en algunas de las jurisdicciones alcanzadas por la visita, aunque aclaró que todavía no existe una decisión.

“Es algo que continúa en análisis”, explicó. Según el canciller, el Gobierno estudiará “la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los diferentes fieles en los diferentes lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de todos los argentinos”.

Quirno negó diferencias “fundamentales” entre Milei y la Iglesia

La presentación del programa también derivó en preguntas sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia católica. Frente a las consultas sobre las diferencias que aparecieron alrededor de algunas políticas sociales y presupuestarias, Quirno pidió encuadrar la llegada de León XIV como “una visita pastoral” y “una visita apostólica” y negó que exista un conflicto de fondo. “No hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el Gobierno nacional y la Iglesia”, aseguró el canciller.

Quirno defendió las políticas implementadas por los ministerios de Salud y Capital Humano y buscó marcar coincidencias entre Milei y la Iglesia. Dijo que el libertario es “el presidente argentino que probablemente más haya defendido públicamente el derecho a la vida” y “el presidente que a nivel mundial habla todo el tiempo de defender los valores occidentales fundados en la civilización judeocristiana”.

También incorporó a su argumentación la situación social y aseguró que Milei “en dos años y pico ha bajado la pobreza a la mitad”. “Así que no hay diferencias fundamentales con los valores de la Iglesia ahí”, remató.

La cuestión volvió a aparecer cuando le preguntaron por la decisión del Papa de visitar el Cottolengo Don Orione de Claypole, dedicado a la atención de personas con discapacidad. “Nosotros celebramos esa visita”, respondió Quirno, en medio de la polémica por los recortes dispuestos en el Presupuesto 2027. Y agregó: “Las políticas de discapacidad en Argentina las hablamos permanentemente con diferentes actores, incluida la Iglesia argentina”.

Cuatro días entre Buenos Aires, Córdoba y Luján

El programa comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial, visitará el monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia y se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido por Javier Milei y ambos mantendrán un encuentro privado. Luego irá al Palacio Libertad para reunirse con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento a los Españoles. Más tarde tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo, tanto empresarios como trabajadores, en la Universidad Católica Argentina y otro con líderes de las comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada terminará con la celebración de las vísperas junto con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Córdoba. Al regresar a Buenos Aires encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La visita concluirá el miércoles 11. Ese día el Papa recorrerá un complejo penitenciario federal y luego viajará a Luján para celebrar una misa antes de continuar su gira apostólica hacia Lima.

Quirno confirmó además que Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los dos vuelos internacionales que conectarán la etapa argentina de la gira. “Nuestra línea de bandera tendrá el honor de trasladarlo desde Montevideo a Buenos Aires y, al finalizar su visita a nuestro país, desde Buenos Aires hacia Lima”, anunció.

PL