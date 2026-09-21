Ed Sheeran admite “errores” tras la expulsión de Macklemore y califica de “injustificable” la situación en Gaza

Ed Sheeran se volvió a subir este sábado a un escenario en Filadelfia y lo hizo dando explicaciones a sus seguidores. Ante el que iba a ser su primer concierto tras la exclusión del rapero Macklemore de su gira por realizar comentarios a favor de Palestina, el cantante quiso comenzar la noche con una disculpa a sus fans. “Estoy acostumbrado a que critiquen mi música, y siempre lo acepto de buen grado porque tengo suerte. A muchos de ustedes les gusta lo que hago y, sinceramente, me sorprende. Pero esta semana, las críticas se centraron en algo mucho más importante, y tuve que tomar decisiones difíciles, y estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo”, afirmó al tiempo que apuntó también que nunca quiso ser “un músico activista”.

El artista británico también aseguró no ser activista, pero confesó que la polémica en torno a Macklemore lo colocó “en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta”. “Cumplir con mi compromiso con mis fans también es fundamental para mi identidad, y por eso estoy aquí esta noche solo, continuando con mi gira actual”, aseguró al tiempo que reconoció que “no sabía si esta gira iba a continuar ni siquiera si quería seguir siendo artista”.

Sheeran también aprovechó el micrófono para tener unas palabras sobre el conflicto palestino durante la actuación en el Lincoln Financial Field. “Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto”, afirmó.

El cantante, no obstante, volvió a defender que siempre trató de mantener sus conciertos centrados en la “unidad, la alegría, el escapismo y el amor” en lugar de en sus propias opiniones políticas. “Mis fans siempre fueron un espacio seguro para todos y eso significa muchísimo para mí. Cumplir con mi compromiso hacia mis fans es importante y por eso estoy esta noche actuando solo y continuando mi gira”, explicó.

El cantante reiteró también que le preocupa “profundamente” la idea de que los locales preaprueben el contenido de las actuaciones. “Esto ocurre en muchos lugares donde actúo en todo el mundo, pero nunca debería suceder en el mundo libre”, sostuvo. Aseguró además a sus seguidores que mantiene conversaciones con personas de diversos sectores “para averiguar cómo contribuir de manera que ayude a las víctimas de estos tiempos terribles, y estoy escuchando y aprendiendo porque no sé lo suficiente”.

“Este concierto sigue siendo un lugar donde todos son bienvenidos, donde personas con opiniones opuestas pueden estar lado a lado incluso si no están de acuerdo en todo. Pero todos pueden estar de acuerdo en cantar canciones juntos. Y estas canciones tratan sobre amor, esperanza y unidad”, concluyó Sheeran antes de empezar el espectáculo.

Durante el concierto, el cantante también se pronunció sobre los teloneros. Los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish, hermano de la cantante Billie Eilish, así como el grupo de folk irlandés Beoga, anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino. “Cuando mis amigos se retiraron de este espectáculo, pensé: ‘¿Como voy a mantener el espectáculo igual? ¿Como voy a conseguir que haya músicos que se suban al escenario conmigo en una semana en la que nadie quiere subirse al escenario conmigo?’”, contó Sheeran que explicó que llamó a una amiga con la que estuvo de gira para preguntarle si ella se subiría al escenario con él e hizo lo mismo con amigos de ella que “aceptaron salir al escenario sabiendo que el mundo también podría odiarlos por subirse al escenario conmigo”, contó.

En otro momento, también explicó que había modificado parte de la escenografía del concierto. “Para ser honesto, en esta parte suelo estar en un gran escenario en el centro y realmente no sabía cómo sería el público esta noche. No sabía si me iban a tirar cosas. No sabía si la gente estaría enojada conmigo. Lo siento, pero hoy quité el escenario B porque tenía miedo de lo que pudiera pasar si me quedaba en el medio. Lo admito. Así que el espectáculo es un poco diferente”, confesó el cantante.

Al acabar el concierto, el cantante volvió a pedir disculpas y agradeció la presencia de sus fans en el recinto: “Entiendo que hay gente aquí con niños y que las familias no compraron la entrada para escucharme hablar, pero era algo que sentía que tenía que decir. Sentí que había muchas preguntas que tenía que responder”. Además, afirmó que “el mundo es un lugar que da miedo en estos momentos. Estados Unidos es un lugar que da miedo en estos momentos”.

Este concierto y estas palabras llegan después de una semana en la que Sheeran estuviese esta semana en el centro de la polémica y algunos seguidores incluso llegaron a dudar si asistirían a verle pesar de tener entradas, según señalaron medios locales. Macklemore denunció el lunes que había sido excluido de la gira del británico por realizar comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey cuando abría el 'show' del inglés, y acusó al magnate Robert Kraft, dueño de un estadio de Massachusetts, donde llegará la gira, de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.

Tras la controversia, Messina Touring Group, la promotora de la etapa estadounidense del Loop Tour, anunció que Macklemore ya no participaría en las fechas restantes. La compañía afirmó que los recintos les habían comunicado que no permitirían la celebración de conciertos con Macklemore, indicó además la revista. El propio Sheeran defendió la decisión afirmando en un comunicado previo en el que dijo que no era “complice” pero que elegía “no hablar públicamente”.

elDiario.es / EFE