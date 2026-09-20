La Marcha de la Bronca llegó a Plaza de Mayo y reclamó a la CGT un nuevo paro general

La denominada Marcha de la Bronca llegó este sábado a Plaza de Mayo después de movilizarse desde el Congreso contra el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria, impulsada principalmente por organizaciones de izquierda, tuvo como consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei” y terminó con un reclamo a la CGT para que convoque a un nuevo paro general.

La concentración comenzó alrededor de las 15.30 en Plaza Congreso. La columna avanzó por Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, donde se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes.

La movilización reunió a dirigentes políticos, organizaciones sindicales, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. La cabecera estuvo integrada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguida por organizaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles.

Entre los principales dirigentes estuvieron Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas, y Christian Castillo. La convocatoria también contó con la participación de organizaciones sindicales y sectores vinculados a distintos conflictos laborales y sociales.

El reclamo a la CGT

El documento leído en Plaza de Mayo cuestionó las políticas económicas y sociales del Gobierno y reclamó a las centrales sindicales que impulsen “un nuevo paro general” como parte de un “verdadero plan de lucha nacional”.

Los organizadores también apuntaron contra los gobernadores. Los acusaron de acompañar las políticas del Gobierno nacional y cuestionaron la situación de los salarios estatales y docentes, el financiamiento de la salud y la educación y las condiciones del empleo público.

Bregman sostuvo que la movilización debía servir para “organizar la bronca” y planteó que el próximo paso debía ser exigir a las conducciones sindicales un paro nacional y un plan de lucha. “Esta marcha tiene que ser el inicio para imponerles a las cúpulas sindicales un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general”, afirmó.

Castillo, por su parte, sostuvo durante la movilización que existe una demanda para avanzar hacia una huelga general contra el Gobierno. “Necesitamos la huelga general para hacerlo”, dijo.

Críticas a quienes plantean esperar hasta 2027

Del Caño apuntó contra los sectores de la dirigencia política que plantean esperar hasta las elecciones de 2027. Según sostuvo, esa posición desconoce los conflictos que atraviesan actualmente distintos sectores.

“Hay muchos laburantes peleando por sus puestos de trabajo, igual que el colectivo de la discapacidad que se mantiene en pie de lucha y lo mismo hacen los estudiantes y otros sectores que no se resignan”, afirmó.

La movilización tuvo además réplicas en distintos puntos del país. Hubo convocatorias en cerca de 60 ciudades y participación en alrededor de 20 provincias.

La jornada terminó en Plaza de Mayo con la lectura del documento de las organizaciones convocantes. Los dirigentes anticiparon además nuevas movilizaciones vinculadas al tratamiento del Presupuesto 2027 en el Congreso.

Con información de NA