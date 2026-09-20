Día del jubilado y la jubilada en la Argentina: ¿por qué se celebra cada 20 de septiembre?

Desde 1904, cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado y la Jubilada en Argentina. En esta fecha, hace 119 años, se sancionó la primera ley de jubilación que alcanzaba a funcionarios, empleados y agentes civiles estatales y, luego, se extendería a otros sectores.

De la mano de la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la normativa dio origen al sistema contributivo argentino en el que cada uno de los trabajadores alcanzados debía aportar una parte de su sueldo para el momento en que debía abandonar la actividad como consecuencia de la edad. El modelo planteaba un esquema de capitalización individual, que medio siglo más tarde, fue reformado por Juan Domingo Perón para dar lugar a un sistema de reparto que continuó vigente hasta 1994.

Fue precisamente durante la presidencia de Carlos Menem, a 90 años del nacimiento del sistema previsional, que comenzó a implementarse un sistema de contribuciones privadas, popularmente conocido como Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Este modelo ─objeto de múltiples críticas─ permitía que empresas privadas gestionaran los aportes de los trabajadores para su eventual retiro.

Este sistema encontró su fin en 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó a un modelo de reparto.

Evolución del sistema previsional argentino

Orígenes y fragmentación (1904–1943)

Ley 4.349 (1904): Se creó la primera caja de jubilaciones para agentes civiles del Estado.

Se creó la primera caja de jubilaciones para agentes civiles del Estado. Cajas por actividad: Se sumaron los ferroviarios (1915), bancarios y otros gremios de forma desarticulada.

Se sumaron los ferroviarios (1915), bancarios y otros gremios de forma desarticulada. Cobertura baja: Benefició solo a sectores reducidos de trabajadores formales urbanos.

Transición al reparto y unificación (1943–1993)

Sistema de reparto: El Estado unificó los aportes bajo el principio de solidaridad intergeneracional.

El Estado unificó los aportes bajo el principio de solidaridad intergeneracional. Artículo 14 bis (1957): Se consagró constitucionalmente la movilidad de las jubilaciones.

Se consagró constitucionalmente la movilidad de las jubilaciones. Crisis de financiamiento: La inflación y los cambios demográficos deterioraron los fondos acumulados.

La era de las AFJP (1993–2008)

Ley 24.241 (1993): Se instauró un sistema mixto que creó el régimen de capitalización individual administrado por las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) junto a un componente estatal.

Se instauró un sistema mixto que creó el régimen de capitalización individual administrado por las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) junto a un componente estatal. Problemas estructurales: El nuevo esquema redujo los ingresos corrientes del Estado para el pago a pasivos actuales, generando fuerte déficit fiscal.

Estatización y creación del SIPA (2008–2023)

Ley 26.425 (2008): Se eliminó el sistema de capitalización y se unificó todo bajo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , totalmente estatal.

Se eliminó el sistema de capitalización y se unificó todo bajo el , totalmente estatal. Moratorias previsionales: Se implementaron leyes excepcionales para incluir a personas sin los 30 años de aportes formales exigidos.

Se implementaron leyes excepcionales para incluir a personas sin los 30 años de aportes formales exigidos. Fórmulas de movilidad: Las sucesivas gestiones modificaron por ley los mecanismos de ajuste de los haberes frente a contextos inflacionarios.

La era Milei, con poco aumento y marchas multitudinarias

En la gestión de Javier Milei como Presidente, desde diciembre 2023, las protestas y marchas de jubilados se intensificaron y cada miércoles los representantes de la tercera edad, con organizaciones sociales y agrupaciones de diferentes sectores, marchan al Congreso para reclamar contra los ajustes y recortes del Gobierno libertario, con el ingrediente de violentas represiones de las fuerzas de seguridad a instancias de la aplicación del “protocolo antipiquetes” que estableció la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando asumió en el cargo, y que tiene su continuidad con la actual responsable de la cartera, Alejandra Monteoliva.

A partir del Decreto 274/2024, el gobierno de Javier Milei modificó por completo el esquema de actualización implementado en 2021.

Actualización por inflación: Las jubilaciones y pensiones pasaron a indexarse de forma mensual y automática según el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) publicado por el INDEC.

Las jubilaciones y pensiones pasaron a indexarse de forma según el Índice de Precios al Consumidor ( ) publicado por el INDEC. Rezago de dos meses: El aumento de cada mes se calcula con base en la inflación de dos meses anteriores. Por ejemplo, los haberes de enero se ajustan con el IPC de diciembre.

El aumento de cada mes se calcula con base en la inflación de dos meses anteriores. Por ejemplo, los haberes de enero se ajustan con el IPC de diciembre. Fin de las variables macroeconómicas: Se eliminó por completo el cálculo previo (Ley 27.609), el cual promediaba la recaudación tributaria de la ANSES y la evolución de los salarios formales (RIPTE).

Se eliminó por completo el cálculo previo (Ley 27.609), el cual promediaba la recaudación tributaria de la ANSES y la evolución de los salarios formales (RIPTE). Bono extraordinario: Para los haberes mínimos se mantuvo congelado de forma fija un refuerzo de $70.000, lo que generó debates económicos debido a la licuación de su poder de compra frente a la inflación acumulada. Cabe destacar que durante 2024 el Congreso intentó aprobar una nueva ley de movilidad previsional para recomponer los haberes, pero la medida fue vetada por el Poder Ejecutivo.

Las jubilaciones hoy

En septiembre de 2026, la jubilación recibió un aumento de 2,11%. De esta manera, el haber mínimo es de $428.633,20, y llega a los $498.633,20 al sumarle el bono de $70.000. Esa suma extra está congelada desde marzo de 2024.

Montos vigentes en septiembre de 2026

Jubilación mínima (sin bono): $428.633,20

$428.633,20 Jubilación mínima (con bono de $70.000): $498.633,20

$498.633,20 Jubilación máxima: $2.884.295,54

$2.884.295,54 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $412.906,56 (con bono incluido)

$412.906,56 (con bono incluido) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $370.043,24 (con bono incluido)

$370.043,24 (con bono incluido) Pensión Madre de 7 hijos: $498.633,20 (con bono incluido)

Los haberes que superen la mínima pero no alcancen los $498.633,20 reciben un refuerzo proporcional hasta llegar a ese tope).