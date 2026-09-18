Malvinas: una pesquera argentina financió a La Libertad Avanza mientras violaba la ley que prohíbe operar en las islas

Una investigación publicada por Revista Anfibia reconstruye los vínculos entre una de las principales pesqueras argentinas y el negocio de la pesca en las Islas Malvinas, un entramado que involucra financistas de La Libertad Avanza y que, según el trabajo, contradice la ley federal de pesca vigente en el país.

Conarpesa, fundada en 1977 y presidida desde 1995 por Fernando Álvarez Castellano, es la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina, con una flota de 22 barcos. En octubre de 2022, Álvarez Castellano vendió el 47,82% de las acciones de la empresa a Worldwide Fishing Company (Wofco), una firma gallega creada en 2016 que hasta entonces era uno de sus principales clientes.

Según la investigación que realizó Laureano Barrera con el apoyo del Pulitzer Center, Wofco había llegado, a través de una cadena de compras societarias en España, a controlar una participación en Lafonia Seafood, la empresa que gestiona permisos de pesca de calamar Loligo en las Islas Malvinas. Esa cadena se remonta a Pescanova, la pesquera española que en los años 2000 formó una sociedad en las islas junto con firmas locales, y que tras una crisis financiera y contable en 2013 terminó vendiendo esos activos a Conservas y Frigoríficos del Morrazo, empresa vinculada a los mismos socios que después fundaron Wofco.

La ley argentina 26.386, vigente desde 2008, prohíbe que empresas de un mismo grupo económico operen simultáneamente en aguas de Malvinas y en el continente. Según Anfibia, al asociarse con Wofco, Conarpesa habría incurrido en esa incompatibilidad, ya que su nuevo socio mantenía intereses en el negocio pesquero isleño. La nota señala que, tiempo después, los socios españoles de Wofco revirtieron esa participación en Malvinas para regularizar la situación de cara al negocio argentino.

Consultado por Anfibia, Álvarez Castellano sostuvo que no tiene ningún vínculo con empresas de Malvinas y que sus socios le habían asegurado, antes de cerrar la operación, que ya se habían desprendido de cualquier interés en las islas.

El aporte a la campaña de LLA

La investigación detalla que, en septiembre de 2025, Agropez —una de las doce empresas del mismo grupo económico, controlada mayoritariamente por Álvarez Castellano— transfirió 137.500.000 de pesos a una cuenta de La Libertad Avanza, lo que la convirtió en el mayor aportante privado del espacio libertario de cara a las elecciones legislativas de octubre de ese año. Según relató el propio empresario, el aporte equivalió a unos 100.000 dólares y respondió a su respaldo a la gestión del gobierno nacional en materia pesquera.

El trabajo de Anfibia se publica en el contexto de un nuevo proyecto de ley que impulsa el Gobierno para sancionar a empresas, accionistas y proveedores que hagan negocios vinculados a la explotación de recursos naturales en Malvinas, inicialmente enfocado en el petróleo pero que según trascendió podría extenderse a otras actividades, como la pesca.

La investigación también reconstruye la historia familiar de los Reid, una de las familias isleñas —descendiente de un argentino nacido en Malvinas e inscripto en Buenos Aires en 1970— que hoy controla parte del negocio pesquero en el archipiélago a través de la empresa Polar Seafish, otro de los eslabones de la cadena societaria que conecta a las islas con el continente.

Anfibia adelantó que esta es la primera entrega de una serie que continuará con nuevas revelaciones sobre el negocio pesquero en la zona.

CC