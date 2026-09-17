La derecha señala a Mbappé: “Es uno de los propagandistas más peligrosos del nuevo comunismo”

Kylian Mbappé sigue en el centro de la polémica después de que decidiera junto con sus compañeros del Real Madrid Ibrahima Konaté y Vinícius Jr no lucir la camiseta con mensajes de apoyo al pueblo de Ceuta antes del partido contra el Elche. Sin embargo, las explicaciones del propio futbolista, que detalló este miércoles que lo hizo porque “quería tener un gesto con los que han perdido la vida” y que no quería “priorizar sufrimientos”, no han terminado de convencer a la derecha política y mediática de España además de a un sector de los aficionados del club blanco.

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que le “da bastante vergüenza ajena”. “Ellos tendrán que explicar por qué jugando en un partido [sic] español, creo que alguno de ellos incluso tienen la nacionalidad española [por Vinícius], tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. Creo que es una cuestión humanitaria”, detalló la también diputada popular en los pasillos del Congreso este miércoles.

También desde Vox no ha gustado la postura del francés. Para el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, los jugadores del Real Madrid “no apoyan a los españoles”, aunque ha apostillado que los tres futbolistas son “muy libres de hacer y defender las causas que quieran”, aunque los españoles “también son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y luego no apoyan a los españoles”.

“Vinícius, Mbappé y Konaté se han ganado que no los apoyemos igual”

Fuera de la política, el presidente de la Peña Madridista de Ceuta, Miguel Ángel Montano, ha asegurado que no entiende “la actitud” de los tres jugadores, ya que “no era ningún tema político ni nada por el estilo”. “Vinícius, Mbappé y Konaté se han ganado que no los apoyemos igual, no era un mensaje político y no es admisible hacer eso con nuestro dolor”, ha afirmado en La Tarde de COPE.

Desde los Ultras Sur, el grupo de extrema derecha e ideología neonazi del Real Madrid, también han atacado duramente a los tres jugadores a los que, según ellos, el “escudo y valores” del club “les importan poco o nada”. “Resulta a todas luces inaceptables que jugadores que visten nuestro escudo y cobran su sueldo de los socios decidan permitirse el lujo de faltar el respeto a ciudadanos españoles que están sufriendo las consecuencias de una invasión”, aseguran en un comunicado en el que piden o una disculpa de los tres futbolistas o la dimisión de Florentino Pérez como “culpable de la pérdida de valores y dignidad de nuestro club”. Cabe destacar que los miembros de Ultras Sur tienen prohibida la entrada oficial al estadio desde hace más de diez años y el grupo mantiene una confrontación abierta contra la directiva del club.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también ha arremetido contra los tres jugadores por el “mal” gesto antes del partido. “Ya vimos que decidieron no ponérsela, no ponerse la mitad es como no ponérsela”, ha afirmado al tiempo que ha recordado que era “un acto institucional, de club” y no uno en el que cada uno pueda “manifestar tu opinión personal”. Además, también ha negado que detrás de esta campaña exista una “reivindicación política”.

La iniciativa, a la que LaLiga se ha sumado, proviene de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para mostrar cercanía a los ceutíes y a los empresarios de la ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria. Al frente de la asociación se encuentra Vicente Boluda, un empresario que fue presidente interino del Real Madrid entre enero y mayo de 2009 después de la dimisión de Ramón Calderón. Juan Roig o Adolfo Utor también pertenecen a la asociación. En la camiseta se podía leer el mensaje “Todos somos caballas”, en referencia al apelativo que reciben los ceutíes, y el lema “Nuestra Ciudad, nuestra pasión”.

Mbappé, un “malvado villano”

En los aparatos mediáticos de la derecha, el director y presentador Federico Jiménez Losantos también ha atacado duramente a Mbappé. En su editorial en Es la Mañana de Federico ha afirmado que “ha nacido un padre Ángel musulmán”, que es un “malvado villano” y “uno de los propagandistas más peligrosos del nuevo comunismo que es el wokismo”: “Uno puede ser un buen futbolista y un canalla”. “Kilian me recuerdas tanto a Pablo Iglesias que me asquea”, ha afirmado al tiempo que también ha dicho que no pensaba que el jugador, que es “un gran caradura”, que se pareciese “tanto a Sánchez, que es un mediocre, por no decir un pésimo gobernante”.

“Se piensa que somos imbéciles los españoles, está muy equivocado. Y además se pasa de listo, porque en Francia le permiten todo porque es el capitán de la selección”, ha dicho al tiempo que ha acusado al jugador de tener “negocios en Marruecos”. “Tú lo que quisiste fue comparar las niñas violadas, 60 más o menos, que se sepa seguro, échale el doble o el triple. Quisiste comparar a los niños de Ceuta que no pueden salir de su casa, a los niños que no pueden ir al colegio, a las niñas que no pueden salir a la calle sin que las violen la quisiste comparar con los que sufren. ¿Dónde? ¿En tus fincas, con Ester [Expósito], con [Achraf] Hakimi o tú solito? (...) Lo que quisiste fue desviar la atención de Ceuta para hablar y poner al mismo nivel a los invadidos y a los invasores, que si te crees, Pepito, que somos idiotitas, estás muy equivocadito”, afirmó.

Jiménez Losantos también ha aprovechado para atacar a Vinícius afirmando que “probablemente la piedra Pómez es más lista” que el jugador brasileño. “El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos”, concluyó.

En la misma línea, en la tertulia futbolista de la Cadena Cope, también atacaron a los jugadores por su decisión. Por ejemplo, Carlos Herrera aseguró que “quedarte a medias es hacer el ridículo sobre todo cuando sabes que toda España está mirando”, mientras que Jorge Bustos apuntó a que “el club que le paga es español” y si “el Real Madrid si toma una decisión institucional debería ser secundada”. “Llueve sobre mojado y este hecho no va a gustarle a muchos madridistas”, afirmó por su parte Juanma Castaño.

La polémica con el Real Madrid y las camisetas de apoyo a Ceuta acabó salpicando mediáticamente al Barça y a Lamine Yamal. El pasado martes, Josep Pedrerol entró por teléfono en Horizonte para explicar lo ocurrido en el estadio Martínez Valero. Enseguida, el presentador de El Chiringuito señalaba al F.C. Barcelona, anticipando que los culés no tendrían tampoco ese gesto un día después en su enfrentamiento en liga contra el Racing de Santander.

Horas más tarde, tras repasar y debatir sobre la controversia con los jugadores blancos, Pedrerol volvió a poner el foco en el Barça: “Me cuesta mucho juzgar estas cosas. ¿Hubiera preferido que apareciesen todos con camisetas de apoyo a Ceuta? Pues sí. Me gustaría que mañana el Barça apareciese también con camisetas de apoyo a Ceuta, pero tienen a Lamine, que es marroquí aunque juegue con España”.

Sin embargo, horas más tarde, el ahora presentador de Mediaset quiso recordar que en el mismo programa del martes fue alertado por un compañero de su error y lo aclaró ante las cámaras de Energy. “Ayer expliqué la situación y dije que en el Barça la situación es complicada, teniendo en cuenta que Lamine es marroquí. Diez minutos después rectifiqué y dije no me refería a marroquí, sino a español de origen marroquí”, argumentó, aludiendo a las críticas recibidas por su comentario.