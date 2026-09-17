Día del Profesor y la Profesora: ¿por qué se celebra cada 17 de septiembre en la Argentina?

El 17 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Profesor y la Profesora por el aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada, destacado exponente de la docencia secundaria y universitaria.

Estrada nació en 1842 y fue un orador y escritor argentino. Realizó importantes estudios sobre historia, educación y política y se desempeñó como docente en escuelas secundarias y universidades, en donde era un férreo defensor de la libertad de cátedra.

Por sus ideas, fue destituido de sus cargos en 1884, lo que causó un gran revuelo y repudio entre sus alumnos. De hecho, muchos fueron a su casa para homenajearlo y agradecerle por sus clases, a lo que el profesor respondió: “De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”.

Falleció un 17 de septiembre de 1894, a los 52 años, víctima de una enfermedad. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, donde su sepulcro fue declarado monumento histórico.

Estrada es reconocido como uno de los pioneros en la educación argentina. Fue titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires, institución de la cual sería rector años más tarde. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estuvo al frente de la cátedras de Derecho Constitucional y Administrativo.

Era tal su pasión por la enseñanza que logró captar la atención de Domingo Faustino Sarmiento: “Del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas sobre historia”, dijo en una ocasión el prócer sobre el curso que Estrada realizó sobre la Historia Argentina en la Escuela Normal de Profesores. El registro de esas clases está en su libro “Lecciones sobre la Historia de la República Argentina”, publicado en 1868.

Cada 17 de septiembre, se homenajea a los docentes de todas las disciplinas. Hoy, en un contexto de desvalorización de sus salarios y en un ambiente de reclamo de los diferentes gremios de trabajadores de la educación frente a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo y el fuerte ajuste que sufrió la profesión desde que Javier Milei asumió al frente del Gobierno.