El nuevo presidente de la Fed desoye a Trump y sube los tipos de interés un cuarto de punto ante la escalada de la inflación

Nuevo revés para Donald Trump. Con apenas cuatro meses en el cargo, el presidente de la Reserva Federal nombrado por el presidente de EE.UU., Kevin Warsh, decidió subir los tipos de interés, en la línea de lo reclamado por los mercados financieros, frente a lo exigido por el propio presidente, quien presiona, desde su regreso a la Casa Blanca, para que la Fed los reduzca.

“La realidad es que la inflación es demasiado alta y lo ha sido durante demasiado tiempo”, dijo Warsh en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Fed. A menos de 50 días de las elecciones legislativas de mitad de mandato la Reserva Federal sube los tipos por primera vez en tres años, admitiendo que la inflación es demasiado alta.

Preguntado por cuál era su mensaje para Trump tras la decisión de la Fed de subir los tipos, Warsh respondió: “No tengo nada que decirles sobre una conversación con el presidente”.

Hasta ahora, los tipos estaban en el rango del 3,75% –3,5%-3,75%–. Y la dirección de la Reserva Federal decidió elevar el rango de los tipos en un cuarto de punto porcentual, por primera vez desde 2023, situándolo entre el 3,75% y el 4%. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed aprobó la decisión por una unanimidad –12 a 0–.

Según el comunicado de la Fed, “la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre sigue siendo elevada debido, en parte, a los acontecimientos geopolíticos [es decir, la guerra de Trump en Irán y el consiguiente bloqueo del estrecho de Ormuz], el gasto interno ha mostrado resiliencia. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta. El aumento del empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo apenas ha variado. La inflación se mantiene elevada. La medida adoptada hoy favorecerá un retorno más rápido al objetivo del 2% establecido por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios”.

Warsh ya afirmó en agosto que si la inflación se mantenía muy por encima del objetivo del 2% de la Fed, podría ser necesario encarecer el crédito para reducirla.

Los datos publicados la semana pasada sobre el mes de agosto muestran que la inflación sigue siendo persistentemente alta, en el 3,4%.

Esta semana, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó el 5% por primera vez en tres años. Los tipos hipotecarios, que siguen de cerca la evolución del bono del Tesoro a 10 años, también se han incrementado.

Durante la campaña para acceder al cargo el año pasado, Warsh afirmó que la Fed podría reducir los tipos de interés. Sin embargo, desde que accedió al cargo, la guerra en Irán ha disparado los precios de la gasolina, elevando la inflación al 3,7% en julio. En abril de 2025, antes de los aranceles de Trump, la cifra había caído al 2,3%.

La inflación subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, se situó en el 3,3% en julio, frente al 3% registrado justo antes de la guerra con Irán.

Trump criticó duramente al predecesor de Warsh, Jerome Powell, por no recortar los tipos con la rapidez suficiente. Su Departamento de Justicia llegó incluso a iniciar una investigación penal contra Powell a raíz de un breve testimonio que este ofreció ante el Congreso el año pasado, aunque dicha investigación acabó archivándose.

El domingo, durante una entrevista en Fox News, se le preguntó a Kevin Hassett, principal asesor económico de Trump, cómo reaccionaría el mandatario ante una subida de los tipos de interés: “Estoy seguro de que no le hará ninguna gracia, pero defenderá la independencia de Kevin Warsh por encima de todo”.

Warsh también podría contar con cierta protección gracias a que su suegro es Ronald Lauder, amigo de Trump y multimillonario donante de sus campañas.

No es habitual que la Reserva Federal modifique los tipos una sola vez; por lo general, el banco central emprende una serie de alzas o recortes para orientar la economía en la dirección deseada.

Existe un precedente de una subida única: en marzo de 1997, el entonces presidente Alan Greenspan elevó los tipos un cuarto de punto. Sin embargo, en julio de ese mismo año estalló una crisis financiera en Asia que llevó a la Reserva Federal a mantener los tipos sin cambios. Cuando la crisis se agravó en 1998, la Reserva Federal terminó recortando los tipos en tres ocasiones durante el otoño de ese año.

Por ahora, los inversores de Wall Street prevén que la Reserva Federal realizará tres subidas de tipos, con incrementos adicionales en diciembre y marzo.