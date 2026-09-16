Un caso de eutanasia frenado por su propio padre durante dos años terminó en un intento de suicidio en España

La lentitud de la Justicia española terminó en intento de suicidio. Francesc Augé, el solicitante catalán de eutanasia que lleva 768 días con su derecho en suspenso, quiso quitarse la vida ante la tardanza del juzgado para dar el visto bueno definitivo a su muerte digna después de que su padre renunciara a impedirla.

Tal y como adelantó la Cadena SER y confirmó elDiario.es, Augé se encuentra ingresado en un hospital psiquiátrico de la provincia de Barcelona tras intentar suicidarse en su casa, solo y de madrugada el pasado domingo.

Augé había advertido tanto a su entorno como en intervenciones en medios de comunicación en que podía terminar quitándose la vida si su procedimiento, uno de los dos casos en España de eutanasias impugnadas por familiares, no se solventaba.

A finales de agosto, tal y como adelantó elDiario.es, el padre de Augé renunció a seguir adelante con el procedimiento y abrió la puerta, tras más de dos años de pleito, a la eutanasia de su hijo.

Para formalizarla, era necesaria una resolución formal del juzgado que no se llegó a producir. Tras publicar elDiario.es la noticia, la Generalitat, que representa a la Comisión de la Eutanasia que en 2024 avaló la muerte digna para Augé, pidió al juzgado no dilatar más la muerte digna. El solicitante es un vecino de Barcelona de 55 años, que sufrió dos ictus y dos infartos y tiene reconocida una discapacidad del 75% y un grave sufrimiento psicológico.

La respuesta del juzgado contencioso encargado de la causa fue un formalismo, pese a los casi dos años transcurridos y que el pleito de Augé es prioritario al versar sobre derechos fundamentales: el juzgado dijo que no tenía el procedimiento porque la causa estaba en el TSJ catalán.

“Cuando reciba las actuaciones, se dará al procedimiento el curso legal que corresponda”, apostilló el letrado de la administración de justicia del juzgado contencioso 5 de Barcelona el pasado 31 de agosto. Ante la falta de respuesta, Augé intentó suicidarse.

Junto al de Noelia, el caso de Augé llegó al Supremo en el intento, minoritario, de los familiares a oponerse a eutanasias ya avaladas por médicos y juristas.

El intento de frenar la eutanasia a Augé impulsado por su padre había llegado hasta el Tribunal Supremo, que el pasado junio le dio la razón y le permitió impugnar la eutanasia de su hijo. Los magistrados lo acordaron tras un intenso debate que no se saldó con unanimidad.

La mayoría del Supremo consideró que el padre sí podía recurrir, pero una minoría de jueces advirtió a sus compañeros que su decisión menoscababa la eutanasia y la convertía en un “derecho a una mala muerte o una muerte sin dignidad” en la medida que se permitía a un familiar recurrirla y alargar el sufrimiento del paciente.

Permitir a un padre, una madre o una pareja impugnar una eutanasia, razonó el voto particular, resultaba contradictorio, pues se trata de un recurso que no busca “restaurar un derecho vulnerado”, sino “impedir al titular del derecho a la muerte digna la prestación de la ayuda para morir”. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los magistrados es en reclamar al Congreso cambios legales para acortar al máximo los trámites de resolución de los casos.

La decisión del Supremo obligaba al caso de Augé a volver al casillero de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. Pese a ser un caso prioritario, según la ley, al versar sobre derechos fundamentales, tanto el TSJ catalán como el Supremo tardaron más de medio año en solventar los recursos del padre a la decisión inicial del juzgado de impedirle recurrir la muerte digna de su hijo.

El desistimiento del padre en su recurso hacía pensar que Augé podía recibir ya la eutanasia, pero la falta de respuesta judicial ha hecho que optara por intentar quitarse la vida.