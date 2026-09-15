Si el debate sobre la posibilidad de que la humanidad quede amenazada por las inteligencias artificiales iba a estallar alguna vez, no había dudas de que Dario Amodei iba a ser una de las voces centrales. “Estoy de acuerdo con Dario”, dijo este fin de semana Sam Altman, CEO de OpenAI y principal competidor de Amodei. “Dario tiene razón”, publicó Elon Musk, fundador de SpaceX y xAI. “Dario señala el camino correcto a seguir”, coincidió Demis Hassabis, premio Nobel y jefe científico de Google DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial avanzada de Google.

Esta tan poco común unión bajo una misma voz se produce después de que Amodei publicara un ensayo sobre cómo evitar que la IA se salga de control. “Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA”, pide el fundador y director de Anthropic, que consiguió ser una de las referencias en los debates sobre la seguridad de la IA tras una década alertando sobre ellos.

“Como muchas tecnologías anteriores, la IA también conlleva riesgos y, dado su enorme poder, estos son graves”, sostiene en su ensayo. “Entre ellos están el riesgo de perder el control de los sistemas de IA, su uso para realizar ciberataques y ataques bioterroristas y una grave disrupción económica. Una carrera hacia el abismo, impulsada por los incentivos comerciales, puede agravar todos estos riesgos”.

¿Cuál es exactamente el plan que tuvo tan buena recepción en Silicon Valley? En resumen, regular deliberadamente la velocidad a la que se desarrollan las capacidades de la IA. Esto “ralentizaría” su avance “uno o dos años”, con el objetivo de darles más tiempo a los investigadores especializados en seguridad para adaptarse a los últimos avances y diseñar nuevos mecanismos de control.

Las claves del 'plan Amodei' para la IA

La estrategia de ralentización de Amodei se organizaría en tres niveles. La clave de su plan son los “evaluadores externos independientes”, personas que se integrarían a los equipos de desarrollo de los laboratorios de vanguardia “para verificar las prácticas de seguridad e informar sobre incidentes”.

“Integrar evaluadores puede parecer un paso pequeño o intrascendente”, reconoce Amodei, “pero a menudo lo que parece más aburrido o rutinario es en realidad lo más esencial. De hecho, los evaluadores integrados son una práctica bastante radical que va mucho más allá de lo que hace cualquier empresa de IA actualmente”, sostiene.

Estas personas se encargarían de verificar si cada empresa de IA cumple con las medidas de seguridad que afirma tener, aportarían transparencia sobre los desarrollos reales y ofrecerían “una segunda opinión sin incentivos comerciales”. “Muchos beneficios en materia de seguridad pueden derivarse simplemente de que los evaluadores señalen aspectos que los empleados no habían considerado, pero que están dispuestos a corregir una vez que los conocen”, asegura.

El método más eficaz para regular la IA es mediante una normativa que abarque a todas las empresas de IA de vanguardia de EEUU, ya que cubre incluso a aquellas que no están dispuestas a cooperar voluntariamente Dario Amodei

Los evaluadores serían la llave para la segunda parte del plan: establecer límites de velocidad entre “naciones democráticas”. Aunque el jefe de Anthropic utiliza este concepto a nivel general para justificar el hecho de dejar fuera de la estrategia a China, aunque a nivel práctico en sus medidas para “las democracias” solo hace referencia a EE.UU.. “El método más eficaz para regular la IA es mediante una normativa que abarque a todas las empresas de IA de vanguardia de EE.UU., ya que cubre incluso a aquellas que no están dispuestas a cooperar voluntariamente”, dice.

El plan deja abierto cómo establecer esos límites de velocidad, pero Amodei propone un sistema basado en “puntos de control”. “Si los modelos poseen la capacidad X, deben ir acompañados de certificaciones de las propiedades de alineación Y y Z —como una combinación de evaluaciones, análisis de interpretabilidad y auditorías de los entornos de entrenamiento— que demuestren dichas propiedades”, explica.

El tercer nivel sería la búsqueda de acuerdos de coordinación global para que “la frontera de la inteligencia artificial” avance de manera coordinada. “Esto será mucho más difícil de lograr”, reconoce. En este punto, Amodei plantea llegar a acuerdos con China y el resto de los “países autocráticos”, de modo que, si alguno decide abandonar el consenso internacional, esa decisión no llegue a convertirse en una amenaza existencial desde el punto de vista militar.

Amodei también es claro respecto de los objetivos. “Deberíamos abordar cualquier decisión sobre el avance global, especialmente a corto plazo, de manera que se proteja el liderazgo de Estados Unidos y sus aliados”.

Una estrategia que no convence a casi nadie

El consenso que el plan Amodei generó en Silicon Valley es directamente proporcional a la desconfianza, o directamente rechazo, que suscitó fuera. Incluso en Washington, la estrategia parece haber caído en saco roto, con Donald Trump negando por partida doble su colaboración.

La segunda gran reacción llegó por parte de China, el elefante en la habitación en el documento de Amodei. Chen Yixin, el ministro de Seguridad chino, publicó una carta en la que acusa a “ciertas naciones” de “limitar la capacidad de otros países de adquirir equipos técnicos de vanguardia y mejorar sus capacidades de innovación tecnológica”, relacionando directamente en plan de Amodei con el embargo de chips.

El plan está repleto de medidas de contención dirigidas a China y es, en esencia, un "manual de la Guerra Fría" para el sector Global Times — diario vinculado directamente al Partido Comunista Chino

El Global Times, un diario vinculado directamente al Partido Comunista Chino, fue más allá. “A primera vista, parece una 'declaración racional' centrada en la seguridad global de la IA. Sin embargo, una lectura atenta revela su agenda oculta: el plan está repleto de medidas de contención dirigidas a China y es, en esencia, un 'manual de la Guerra Fría' para el sector”, denuncia.

“El intento de Amodei de abordar la seguridad global de la IA mientras busca ”contener a China“ no solo es una evaluación profundamente errónea, sino también una ilusión fundamentalmente imposible de realizar”, añade: “Interrumpir por la fuerza las cadenas industriales y de innovación globales de la IA y excluir a China y a las empresas chinas solo aumentará significativamente los costes y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA. Este intento de ”controlar el ritmo“ ya perdió todo sentido”.

Centrarse en los riesgos de ahora

El ensayo de Amodei parte de un riesgo muy concreto la posibilidad de que los agentes de IA pierdan el control. Se trata de sistemas diseñados para buscar información, utilizar otras herramientas digitales o crear aplicaciones sin necesidad de que una persona les indique qué deben hacer en cada caso.

En pruebas de laboratorio, estos agentes llegaron a comportarse como “un enjambre fanático”, con “ciberataques contra objetivos que no se les habían pedido atacar y que no guardaban relación con la tarea en cuestión, sacrificándose por el éxito del grupo e intentando hackear el sistema de evaluación encargado de valorar su rendimiento”.

“Dado el ritmo acelerado de desarrollo de la IA, me preocupa que en 6 a 12 meses un enjambre de este tipo pueda controlar toda Internet”, dice Amodei, “y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más poderosa sin las medidas de seguridad necesarias”.

A nadie se le ocurre lanzar un coche sin pasar un examen de seguridad, ni lanzar un medicamento sin un control de la agencia del medicamento. En la IA debe ocurrir lo mismo Carme Artigas — ex secretaria de Estado de Digitalización e IA

Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e IA y copresidenta del Órgano Consultivo de la ONU sobre Inteligencia Artificial, cuestiona que Silicon Valley se concentre ahora en esos riesgos cuando “la preocupación real por el control tecnológico” no es nueva. Para Artigas, la alarma de los ejecutivos no debería desplazar “el foco real, que es el presente”, donde la tecnología ya tiene un impacto directo a través de “la manipulación de la información, la manipulación mental, las adicciones y, sobre todo, la erosión de derechos fundamentales”.

Por otro lado, la experta cuestiona, en diálogo con elDiario.es, que sean los propios laboratorios los encargados de supervisar sus avances. Advierte que “las auditorías no pueden ser de las empresas del sector como están intentando” y critica que los laboratorios de IA estén intentando “crear su propio lobby”. En cambio, plantea que deberían “apoyar a los mecanismos independientes y multilaterales” que ya existen en Naciones Unidas.

“A nadie se le ocurre lanzar un auto sin pasar un examen de seguridad, ni lanzar un medicamento sin un control de la agencia del medicamento. En la IA debe ocurrir lo mismo”, sostiene.

El “aterrizaje suave” para la burbuja de la IA

Por último, Artigas cree que en la vorágine generada este fin de semana aflora “un poco de pánico escénico” ante el evidente “nivel de burbuja” al que llegaron las valoraciones de algunas empresas de IA. La experta, actual presidenta del Consejo Asesor Tecnológico del fondo Nazca Capital, señala que los gigantes de EE.UU. necesitan un “aterrizaje suave” para la burbuja y podrían estar utilizando esta “ralentización” forzada de su desarrollo como coartada. En este sentido, apunta directamente a OpenAI, una de las empresas sobre las que más se extiende esta sombra, que aplazó sus planes de salida a bolsa justo en medio del debate.

La decisión de crear algo que no podían controlar fue muy consciente, precisamente porque no puedes tener responsabilidad sobre algo que no puedes controlar Carissa Véliz — filósofa especialista en la ética de la tecnología

“Hay que tener mucho cuidado y nunca perder de vista los intereses financieros de estas compañías”, coincide la filósofa especializada en ética de la tecnología Carissa Véliz. Sobre el plan de Amodei, sostiene que el centro de la discusión no debería ser la IA, sino las personas y empresas que la diseñan y financian. “Todas estas noticias sobre que la IA se salió de control son una mala interpretación. La IA hizo exactamente lo que le dijeron que hiciera”.

Véliz destaca que “la decisión de crear algo que no podían controlar fue muy consciente, precisamente porque no puedes tener responsabilidad sobre algo que no puedes controlar”. Por eso, reclama sistemas que pongan en el centro la ética y determinen quién es responsable de sus funciones, para “saber exactamente quién está en control y, cuando las cosas vayan mal, sepamos quién va a ir a la cárcel”.