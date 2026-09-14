La ONU alerta del peligro de la IA y pide regularla: “Todos los derechos humanos están en riesgo”

Los ecos de la dimisión del ingeniero de Anthropic Jacob Coxon el pasado miércoles llegan a la ONU. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial pone “en riesgo” todos los derechos humanos, “incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad”.

“Estamos al borde de un cambio irreversible que afectará no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones de la humanidad. En otras palabras, todos los derechos humanos están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad. La seguridad de la IA debe significar algo más que la fiabilidad técnica del producto en cuestión. Significa proteger activamente a las personas, las comunidades, las instituciones y las generaciones futuras”, escribió Türk en una comunicado.

En concreto, el responsable de los derechos humanos en la ONU señala la “carrera actual hacia una IA cada vez más potente” como un “salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para cada aspecto de nuestras vidas”. “Las fallas en los sistemas de IA agéntica [que opera con autonomía], y más aún en sistemas diseñados deliberadamente con ese fin, podrían paralizar servicios esenciales, fracturar las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y atentar contra el corazón mismo de las instituciones democráticas”, agrega. Por todo ello, pidió una “corregulación” de la industria como un “primer paso urgentemente necesario”, así como una “verificación independiente y técnicamente competente”.

La advertencia de las Naciones Unidas se suma a las lanzadas estos días por los cuatro gigantes del sector: Open AI, Google, SpaceX y Anthropic. El CEO y cofundador del último de ellos, Dario Amodei, pidió desacelerar la carrera por mejores modelos que podrían llegar a una “automejora recursiva”. “Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”, compartió Amodei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cambio, restó importancia a la alarma general por su rivalidad con China. “Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana”, aseguró Trump.

Este mismo lunes, China pidió una “barrera de seguridad” ante la negativa de Trump y advirtió de que lA se convirtió en una nueva “rivalidad entre grandes potencias”. No obstante, recordó que EE.UU. está tratando de frenar su desarrollo con medidas como el embargo de chips avanzados.

El detonante llegó el pasado miércoles, cuando el ingeniero Jacob Coxon dimitió de su puesto en Anthropic con un comunicado que encendió las alertas al denunciar que las empresas ocultaban el verdadero riesgo de la inteligencia artificial. “Están corriendo directamente hacia una superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma y apostando nuestras vidas en esa carrera”, afirmó en su perfil de X, donde subrayó: “Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década”.

Desde Naciones Unidas, Türk subraya que “en el mundo actual, dependemos casi por completo de un pequeño número de empresas poderosas para tomar las decisiones correctas sobre el desarrollo de la IA para toda la humanidad”. “El verdadero desafío hoy en día es cómo equiparar el ritmo de una gobernanza de la IA significativa con el ritmo de su acelerado desarrollo. Necesitamos una acción urgente adaptada a los riesgos sin precedentes que plantea la IA de frontera [los sistemas más avanzados]”, demandó, al tiempo que pidió “reforzar las regulaciones existentes y la rendición de cuentas por los daños relacionados con la IA causados por sistemas que ya están en uso”.

“Las empresas que están a la vanguardia del desarrollo de la IA de frontera, radicadas principalmente en la República Popular China y en los Estados Unidos de América, tienen tanto la responsabilidad como la capacidad de actuar de inmediato para reducir los riesgos. Deben trabajar en toda la industria para comprender y reforzar los controles que ya se aplican a estos sistemas, incluido el monitoreo automatizado del comportamiento del modelo, compartiendo tanto lo que funciona como lo que aprenden de los incidentes de seguridad. Es necesario desarrollar, implementar en todo el sector y mejorar continuamente una diligencia debida rigurosa en materia de derechos humanos que incorpore estándares de seguridad acordados. Y la aplicación de dichos estándares debe estar sujeta a un monitoreo interno e independiente para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas”, agrega el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Carta completa

El Alto Comisionado Volker Türk hizo este llamamiento mediante una carta de tres páginas con el título 'Para proteger los derechos humanos ahora y en el futuro, debemos gobernar la IA de manera urgente'. Puedes leerla a continuación de forma íntegra, en inglés.