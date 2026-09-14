Convocan a una “Marcha de la Bronca” contra el ajuste de Milei

Para el sábado 19 de septiembre está convocada la llamada “Marcha de la Bronca”, una movilización nacional contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está prevista a las 15.30 en el Congreso, con una columna que marchará hacia Plaza de Mayo.

La convocatoria fue impulsada por dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos la diputada nacional Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, junto con referentes de sindicatos como ATE, Suteba, la Unión Ferroviaria y la comisión interna de FATE. A esa base se sumaron organismos de derechos humanos, asambleas barriales, agrupaciones estudiantiles, feministas y jubilados autoconvocados.

Entre los reclamos que motorizan la marcha figuran la caída del salario real, la pérdida de empleo, el cierre de pymes y el impacto de la reforma laboral que redujo las indemnizaciones y fraccionó el régimen de vacaciones. Los organizadores la presentan como “un paso más en el camino de la huelga general”, en un escenario marcado por la conflictividad sindical de los últimos meses en torno a esa reforma.

La convocatoria no se limita a la Capital: según los propios organizadores, habrá réplicas en más de treinta ciudades del país, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán, además de distritos bonaerenses como Junín, Necochea y Bolívar.

El mismo sábado, aunque sin relación con la Marcha de la Bronca, el gobernador bonaerense Axel Kicillof realizará en el predio de la UTN de Wilde, en Avellaneda, el primer acto nacional de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), bajo el lema “Construir la Esperanza”. Kicillof pronunciaría allí un discurso de tono opositor al Gobierno, en un movimiento que funcionaría como el puntapié de su proyección política hacia 2027.