Argentina registra un fuerte aumento en su tasa de suicidios

La historia de Nicole Perilu, quien intentó suicidarse 25 veces, muestra el drama de los suicidios en el país.

Argentina atraviesa un incremento sostenido en su tasa de suicidios desde la pandemia de COVID-19. Según los datos más recientes, en 2025 el país alcanzó 11,8 casos cada 100.000 habitantes, superando a Chile y ubicándose como el segundo país de Sudamérica con la tasa más alta, solo por detrás de Uruguay. Especialistas en salud mental señalan que factores socioeconómicos, la falta de contención emocional y la escasez de políticas públicas de prevención inciden directamente en este fenómeno.

Esta joven argentina de 28 años comenzó a pensar en la muerte de pequeña cuando le hacían bullying. A los 14 años entró en depresión y con el aislamiento de la pandemia empeoró. “Es un sufrimiento inaguantable. Yo decía que era inhumano. Así que un día dije, 'Bueno, necesito ayuda'. Les conté a mis papás lo que me estaba pasando y me llevaron a una psicóloga y de ahí empezó todo una odisea hasta llegar acá”, cuenta en un reportaje con DW en el consultorio de su antiguo psiquiatra a donde llegó para contarle que acaba de casarse.

“Pidan ayuda. No están solos. Solas. Sé que es difícil, muy difícil, pero una vez que uno pide ayuda, las cosas mejoran”, señala la joven.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes: los suicidios ya triplican a los homicidios y superaron a los accidentes viales como principal causa de muerte violenta en ese grupo etario, con mayor incidencia en varones. Frente a este panorama, distintas organizaciones y organismos provinciales desarrollan iniciativas de prevención, desde líneas telefónicas de atención las 24 horas hasta programas de diálogo en escuelas secundarias, que ya alcanzaron a más de medio millón de estudiantes.

En este contexto, el Gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto de ley de salud mental que facilitaría las internaciones involuntarias y la creación de hospitales psiquiátricos, una iniciativa que genera debate en medio de las dudas por la reducción del presupuesto destinado al área.

El informe de DW en español recorre estas cifras a través de testimonios de quienes atravesaron esta problemática y de profesionales y funcionarios que trabajan en su abordaje, poniendo el foco en la importancia de hablar del tema y de pedir ayuda a tiempo.

Si vos o alguien que conocés está pasando por una situación así te podés comunicar a la Línea de prevención del suicidio: 135, o las lineas gratuitas (011)5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país