Trump advirtió sobre un 'desastre potencial' por Malvinas y ofreció mediar entre Argentina y Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un “desastre potencial”, aunque manifestó que confía en poder “resolverlo” si le pidieran intervenir.

Tras reunirse en Dublín con Micheál Martin, primer ministro irlandés, el mandatario estadounidense hizo declaraciones ante la prensa donde afirmó que le parecen “muy interesantes” las Malvinas y remarcó que actualmente Argentina y el Reino Unido son “dos países” que están “enfadados” entre sí.

Trump también dijo que recordaba que los británicos “entraron y se apoderaron de ellas (por las islas)”, pero que no sabía si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, expresó el presidente estadounidense.

Irlanda

Las Malvinas No fue el único tema que utilizó Trump para molestar al primer ministro británico, Andy Burnham, con quien tiene una disputa por el ataque de Estados Unidos a Irán y el presupuesto de la OTAN en defensa. También dijo que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”. En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés) Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: “Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”.

El mandatario estadounidense añadió, señalando a Martin: “Aquí tienen al hombre adecuado para poner en marcha” ese eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también “tendrá algo que decir al respecto”. “Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?”, apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son “gente estupenda” y que tiene amigos “en ambos bandos”.

Posteriormente, en un discurso pronunciado en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, volvió a referirse al tema de la reunificación y aseguró que “no hay una buena respuesta” a esta cuestión. “Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, 'oh, es una buena pregunta', y creo que di una buena respuesta... pero ya leeremos sobre ello mañana”, comentó el político republicano.

La isla de Irlanda está dividida en dos partes, la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte, desde 1921, tras décadas de agitación entre nacionalistas y unionistas.

El estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del sangriento conflicto apodado como los 'Troubles', entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se cerró el denominado Acuerdo de Viernes Santo.

Las reacciones a las controvertidas palabras de Trump no han tardado en llegar. Un portavoz de Downing Street (oficina del primer ministro del Reino Unido) aseguró que la cuestión de un referéndum “sobre la frontera” corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y “cuando exista un claro consenso en el país, cuando la opinión pública haya cambiado hasta el punto en el que haya que considerar la propuesta”.

En esta hipotética votación, los habitantes de Irlanda del Norte podrían pronunciarse sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido o unirse a la República de Irlanda.

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, dijo que el futuro constitucional del territorio “lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington”.

Protesta Dublín contra la visita de Trump

Más de 10.000 personas recorrieron este sábado las calles del centro de Dublín en protesta por la visita del presidente de Estados Unidos a la isla este fin de semana y en defensa de la tradicional neutralidad militar irlandesa.

Esta marcha, de corte antibelicista, bajo el lema 'Trump, no eres bienvenido', estuvo convocada por asociaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL), el Movimiento Irlandés contra la guerra y contó con la presencia de formaciones políticas como el Partido Laboristas irlandés, y los izquierdistas Sinn Féin -antiguo brazo político del IRA- y People Before Profit (El Pueblo Antes que el Lucro).

Los asistentes partieron a primera hora de la tarde del llamado Jardín del Recuerdo, en honor a los irlandeses caídos en diferentes conflictos, en dirección hacia el centro Dublín y posteriormente hasta la sede de la Asamblea irlandesa (Dáil) gritando consignas en contra del presidente estadounidense y también dirigidas a las autoridades del país, por haber permitido su visita.