Un espectáculo de drones recreó las Torres Gemelas sobre Nueva York en la víspera del 25° aniversario del 11-S

Nueva York volvió a mirar hacia arriba. A dos días de cumplirse el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 —perpetrados por la organización terrorista Al Qaeda, responsable de miles de muertes y graves violaciones a los derechos humanos— la ciudad presentó un homenaje inédito: 2.977 drones se elevaron sobre el puerto y reconstruyeron en el cielo la silueta de las Torres Gemelas, desaparecidas hace un cuarto de siglo.

La instalación, titulada “2.977 Lights Over New York Harbor”, fue concebida como una obra de arte público y como un gesto de memoria colectiva. Cada punto luminoso representó a una de las 2.977 víctimas de los ataques contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93.

Una constelación que se convirtió en torres

El espectáculo comenzó como una hélice ascendente, una constelación en movimiento que evocaba la multiplicidad de vidas truncadas. Luego, los drones se ordenaron con precisión milimétrica hasta formar los contornos de las Torres Gemelas a escala arquitectónica, visibles desde Manhattan y Brooklyn. Durante algunos minutos, el skyline recuperó una imagen que ya pertenece a la memoria histórica.

La secuencia se disolvió después en miles de puntos independientes, un cierre pensado para subrayar que detrás de la figura monumental había historias individuales.

Un homenaje construido por la comunidad del 11-S

El proyecto fue desarrollado con la participación directa de familiares de víctimas, sobrevivientes y rescatistas, que aportaron testimonios y decisiones de diseño. Entre ellos estuvieron Brenda Berkman y Tim Brown, bomberos que participaron en las operaciones de emergencia, y Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United.

La intención, explicaron los organizadores, fue evitar que las víctimas quedaran reducidas a una cifra. “Encendimos el número exacto para recordar cada vida individual”, señaló Addison Mehr, director creativo del proyecto.

El homenaje contó con el patrocinio de la New York Foundation for the Arts y con financiamiento filantrópico privado.

Tecnología, arte y memoria

La intervención combinó drones, coreografía aérea y música de Philip Glass, John Adams y Max Richter, compositores cuyas obras ya forman parte del repertorio conmemorativo del 11-S. Las piezas acompañaron el ascenso de las luces y reforzaron el tono solemne del espectáculo.

El despliegue se realizó en paralelo al tradicional Tribute in Light, los dos haces azules que cada año iluminan la Zona Cero. Esta vez, la ciudad sumó un gesto adicional para conectar a las nuevas generaciones con un hecho que marcó al mundo.

Un mensaje para el presente

A 25 años del ataque, Nueva York eligió un lenguaje contemporáneo —la tecnología, la luz, la coreografía digital— para volver a narrar una tragedia que sigue teniendo consecuencias: además de las víctimas del día del atentado, más de 9.400 personas murieron posteriormente por enfermedades vinculadas a la exposición tóxica en la Zona Cero.

El espectáculo buscó recordar que el 11-S no es solo un capítulo del pasado, sino una herida que continúa resonando en la ciudad y en quienes vivieron aquel día.